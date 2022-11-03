Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı

03.11.2022 08:41

Katıldığı canlı yayında Türkiye'nin geliştirdiği yerli füze Tayfun üzerinden Yunanistan'a gözdağı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafesini 561 kilometreden daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı. Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı gerçekleştirilmişti. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatılmıştı. Test sonucunda füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmuştu.

"ÇILDIRTTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam katıldığı canlı yayında gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan daha sonra Tayfun füzesiyle ilgili son gelişmeleri ve testlerin Yunanistan'da uyandırdığı yankıyı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafesini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı." dedi

"DAHA NİCE MÜJDE VERECEĞİZ"

Müjdeli haberlerin geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. Engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR"

Yunanistan'la gerilen ilişkilere ve yapılan provokasyonlara da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı "Yunanistan son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım." yorumunda bulundu.

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Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı - Son Dakika
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