Rusya'dan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin Zaporijya çağrısına olumsuz yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gerçekleştirdikleri görüşmede; Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullanırken, Guterres, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur" dedi.

PUTİN'E ÇAĞRI YAPTI: RUSYA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı açıklamada ise; sızıntı ya da patlama durumunda Türkiye'yi de ciddi şekilde etkileyecek Zaporijya Nükleer Santrali hakkında Rus lider Putin'e çağrı yaparak, "Rusya da üzerine düşeni yapmalı" dedi.

RUSYA'DAN ÇAĞRILARA CEVAP

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını sıcak bakmadıklarının sinyalini verdi. "Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir" diyen Nechayev, Rusya'nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

İlki 1980'de sonuncusu ise 1986'da yapılan ve toplam 6 reaktörden oluşan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10. nükleer santrali konumundaki yapı, Sovyetler Birliği (SSCB) tarafından Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nün güney kıyısına inşa edildi. Santral, Ukrayna'nın diğer üç nükleer santralini de işleten Energoatom tarafından işletiliyor.