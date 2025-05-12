Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.

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Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Dün Putin'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Önemli bir fırsat penceresi aralandı. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

12.05.2025 19:21
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerine ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"BARIŞ DİPLOMASİSİNDE ARANAN ÜLKEYİZ"

"Bugün de telefon diplomasisi bakımından oldukça yoğun geçti. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştük, ardından da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Putin'le Rusya, Ukrayna arasında 3.5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Hamdolsun Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, ara buluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

"BU SEFER YAKALANAN FIRSATIN HEBA EDİLMEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin\'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ak162535:
    Dünya lideri.. 55 20 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    biz sana boşuna dünya lideri demedik 48 18 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    herkez biliyor ABD ayarladi sayın putin 15 33 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dünya lideri emekli maaşı 14 bin verio, enflasyon yüzde 200 22 18 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yine abd nin gazına geldik geçici olarak ver papazı al papazı misali 13 19 Yanıtla
  • nesha512:
    Hangi dilde konuşuyor sayın dünya liderimiz.bilmediği diller için bu seferde kandırıldım olmasın? 3 1 Yanıtla
  • alos :
    eğitim şart 3 0 Yanıtla
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