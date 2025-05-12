Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin\'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerine ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"BARIŞ DİPLOMASİSİNDE ARANAN ÜLKEYİZ"

"Bugün de telefon diplomasisi bakımından oldukça yoğun geçti. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştük, ardından da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Putin'le Rusya, Ukrayna arasında 3.5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Hamdolsun Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, ara buluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir.

"BU SEFER YAKALANAN FIRSATIN HEBA EDİLMEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz."