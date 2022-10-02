Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın

02.10.2022 23:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinden sonra büyük panik yaşayan Yunanistan cephesinde kriz sürüyor. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan halkına çağrıda bulunarak "Her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Tüm güçlerimizi alarma geçirdik. Yunan halkı korkmasın" dedi.

HABERLER.COM/ ÖZEL

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerginlik devam ediyor. Yunanistan'ın Türk F-16'larını taciz etmesi, daha sonrasında ise Amerikan menşeili silahların adalara konuşlandırılması Türk tarafında büyük tepkiye neden oldu.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Yunanistan'ın hamlelerine Türkiye'nin cevabı da gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege konusunda, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Yunan tarafında büyük panik yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bedelini ödeyecekler. Avrupa'dan Amerika'dan gelecek yardımlara güveniyorlarsa, yanılıyorlar" diyerek Türkiye'nin kararlılığını da ortaya koydu. Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız olduğunu ve Yunanistan'ın tek olmadığını ileri sürdü.

Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Korkmayın

YUNANİSTAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yunanistan cephesinde son olarak ise Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos açıklamalarda bulundu. Theodorikakos, "Ülke olarak başımıza gelecek her türlü duruma karşı hazırlıklıyız. Erdoğan'ın atacağı hiçbir adım bizi şaşırtmaz. Ne olursa olsun başa çıkabiliriz, Yunan halkı korkmasın" dedi.

"EVROS'TA TEDBİRLER ARTIRILACAK"

Türkiye tarafından gelebilecek olası tehditler hakkındaki soruya da yanıt veren Theodorikakos, "Bölgedeki çitleri artırmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Yunanistan sınırlarına giremezler" diye konuştu.

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