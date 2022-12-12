Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap: Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap: Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok

12.12.2022 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege adalarında faaliyet gösteren Yunan kuvvetlerini işaret ederek, "Füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. E vuracak tabi. Sen rahat durmazsan" sözlerine yanıt veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. E vuracak tabi. Sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak" diye konuştu. Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koptu.

YUNANİSTAN'DAN YANIT GELDİ: KUZEY KORE TAVIRLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan Erdoğan'a yanıt geldi. "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok" diyen Dendias, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanması gerekir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı gerçekleştirilmişti. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatılmıştı. Test sonucunda füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmuştu. Tayfun'un milli imkanlarla üretilmiş olması Yunan basınında endişeye yol açmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Nikos Dendias, Yunanistan, Ankara, Atina, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap: Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap: Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok - Son Dakika
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