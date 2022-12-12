Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap: Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok

Geçtiğimiz günlerde Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. E vuracak tabi. Sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak" diye konuştu. Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koptu.

YUNANİSTAN'DAN YANIT GELDİ: KUZEY KORE TAVIRLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan Erdoğan'a yanıt geldi. "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok" diyen Dendias, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanması gerekir" ifadelerini kullandı.