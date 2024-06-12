Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile görüştü

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İsrail\'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler

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Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi.