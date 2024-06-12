Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi için Madrid'e gitti. Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
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13.06.2024 10:02:15. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile görüştü - Son Dakika
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