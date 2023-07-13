Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin çabaları sonucu Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararını duyurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin çabaları sonucu Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararını duyurdu

13.07.2023 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, NATO zirvesinde Türkiye'nin çabaları sonucu ittifak tarihinde ilk kez Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararı ilan edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, NATO zirvesinde Türkiye'nin çabaları sonucu ittifak tarihinde ilk kez Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararı ilan edildiğini belirtti.

"ZİRVENİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi münasebetiyle yaptığımız Litvanya ziyaretimizi başarıyla tamamladık. Ukrayna'da devam eden savaşın etkilerinin bölgemizde ve küresel ölçekte hissedildiği bir dönemde gerçekleştirdiğimiz zirvemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vilnius, NATO'nun birlik ve insicamının sergilenmesi, ittifak dayanışmasının pekiştirilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil etti.

"İTTİFAK TARİHİNDE BİR İLK"

NATO'nun Avrupa Antik Bölgesi'nde savunma ve güvenlik konuları bakımından asli istişare forumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımları, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetindedir. Yine çabalarımız sonucunda ittifak tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararı ilan edildi.

"İLKELİ DURUŞUMUZ BAŞINDAN BERİ BELLİDİR"

İsveç'in NATO üyeliği konusu malumunuz zirve bağlamında öne çıkarılan hususlardan biri oldu. Bu konudaki ilkeli duruşumuz başından beri bellidir. Politikamızı burada da devam ettirdik. Zirve hitamında yaptığımız basın toplantısında meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Kendilerine ifade ettiğimiz gibi İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir.

"ÜYELİK SÜRECİMİZİN CANLANDIRILMASI İÇİN OLUMLU BİR KANAAT HAKİM"

Değerli arkadaşlar, zirve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Liderlerle görüşmelerimizde hem ikili meseleleri hem de NATO bağlamında iş birliğimizi ele aldık. Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.

"DÖRT VİZYON ESERİ TAKDİM ETTİM"

Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçler de ivme kazanacaktır. Muhataplarımızla olan görüşmelerimizde kendilerine İletişim Başkanlığımızın hazırladığı dört vizyon eseri takdim ettim. İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Türkiye'nin NATO'ya Katkıları, Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi ve Lider Diplomasi başlıklı bu eserlerle tarihe not düştük. Zirvemizin ve yaptığımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin çabaları sonucu Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin çabaları sonucu Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararını duyurdu - Son Dakika
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