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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni dönem açılış konuşmasında, İsrail yönetimini hedef aldı ve "İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölge ülkelerini 'kendi ateşine çekmek için' her türlü provokasyonu denediğini savundu.

Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" dedi.

Cumhurbaşkanı, bu bağlamda Lübnan sınırı ile Türkiye topraklarının araç mesafesi yakınlığını örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Netanyahu hükümeti, Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' dedi ve devam etti:

"İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan’a kara harekâtının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır."

Erdoğan, Türkiye'nin bir "insanlık cephesi" kurulması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

'İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye'dir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in Türkiye'yi hedef aldığını söyledi.

Kurtulmuş, "İsrail'in sınır tanımız tutumları bölgeyi tehdit ediyor. Artık çivisi çıkmış bir dünya sisteminin yeni çatışma ortamlarına gebe olduğu ortadadır. İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

TBMM başkanı ayrıca "Gazze meselesinin başından bu yana devlet ve millet olarak barış ortamının tesis edilmesi için elimizden gelen her gayreti gösterdik. Gazze'de barış için çalışıyoruz. Filistin davası bütün bölge halklarının ortak davasıdır" dedi.

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