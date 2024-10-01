Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurul'a hitap etti.

01.10.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni dönem açılış konuşmasında, İsrail yönetimini hedef aldı ve "İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölge ülkelerini 'kendi ateşine çekmek için' her türlü provokasyonu denediğini savundu.

Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" dedi.

Cumhurbaşkanı, bu bağlamda Lübnan sınırı ile Türkiye topraklarının araç mesafesi yakınlığını örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Netanyahu hükümeti, Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' dedi ve devam etti:

"İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan’a kara harekâtının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır."

Erdoğan, Türkiye'nin bir "insanlık cephesi" kurulması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

'İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye'dir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in Türkiye'yi hedef aldığını söyledi.

Kurtulmuş, "İsrail'in sınır tanımız tutumları bölgeyi tehdit ediyor. Artık çivisi çıkmış bir dünya sisteminin yeni çatışma ortamlarına gebe olduğu ortadadır. İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

TBMM başkanı ayrıca "Gazze meselesinin başından bu yana devlet ve millet olarak barış ortamının tesis edilmesi için elimizden gelen her gayreti gösterdik. Gazze'de barış için çalışıyoruz. Filistin davası bütün bölge halklarının ortak davasıdır" dedi.

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:57 Netanyahu yine ’İran’ dedi ama bu kez bir fark var Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
02:16 ABD üssüne saldırı Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
00:21 Koca dehşeti Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı
23:33 Penaltı mı, değil mi Beşiktaş’ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti
23:24 Sokak ortasında iğrenç hareket Herkesin içinde kendini tatmin etti Sokak ortasında iğrenç hareket! Herkesin içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 19:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement