Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının önemine vurgu yaparken, Norveç'in Filistin'i tanıma kararını da takdir etti.

29.05.2024 21:28
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'in Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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