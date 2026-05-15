Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
15.05.2026 11:38  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Erdoğan, Mirziyoyev'i COP31'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

MİRZİYOYEV'İ COP31'E DAVET ETTİ

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek, Mirziyoyev’i Türkiye’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31’e davet etti."

Kaynak: DHA

Diplomasi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika

Güneydoğu’nun ’saklı cenneti’ Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
İstanbul Adliyesi’ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Erdoğan, Kazakistan’da Yapay Zeka Merkezi’ni Ziyaret Etti Erdoğan, Kazakistan'da Yapay Zeka Merkezi'ni Ziyaret Etti
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir
Hollanda’da sığınmacı krizi 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı
Otobüste gergin anlar Şoföre “Kes sesini, beklemek zorundasın“ diye bağırdı Otobüste gergin anlar! Şoföre "Kes sesini, beklemek zorundasın" diye bağırdı
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı

14:27
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
14:16
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
14:12
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
14:00
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki
İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
13:35
İran “Her şeyin bir sınırı var“ diyerek İsrail’le yakınlaşan ülkeyi uyardı
İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
13:22
Dev AVM satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
13:02
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
12:49
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı
11:38
Paylaştığı fotoğraflara tepki var Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci’si
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si
11:37
Özgür Özel’den Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var
Özgür Özel’den Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var
11:32
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu’nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim
11:15
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis’te
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 15:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.