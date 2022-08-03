Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak

03.08.2022 08:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüşecek. 5 Ağustos'taki görüşmede iki liderin masasında tahıl koridoru, Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu ve Akkuyu Nükleer Santrali olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelecek. Dünyanın da yakından takip edeceği ziyarette iki lider önemli konular görüşecek.

OLASI HAREKATI VE SAVAŞI ELE ALACAKLAR

Bunlardan ilk Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon ve terörle mücadelesi olacak. Erdoğan, Putin'e harekatın gereklilik nedenlerini anlatacak. Suriye'deki son gelişmelerin ardından aylardır devam eden Rusya- Ukrayna arasındaki savaş da görüşmenin merkezinde olacak.

TAHIL KORİDORUNU KONUŞACAKLAR

Bunların yanı sıra Türkiye'nin çabasıyla imzalanan tahıl anlaşması ile oluşturulan tahıl koridoru da liderlerin masasında olacak. Gemilerin geçişi, anlaşmaya dair diğer detaylar ve sevkiyatlara dair gelişmeler değerlendirilecek. Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin Soçi buluşmasında tahıl koridorundaki olumlu sürecin daha da geliştirilerek sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı duyuruldu. Akkuyu Nükleer Santrali de Putin ve Erdoğan'ın görüşmede üzerinde duracağı diğer konulardan biri olacak.

SOÇİ'DEKİ SON GÖRÜLME EYLÜL 2021'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021'de gerçekleşmiş ve bu zirveden nükleer enerji, Suriye'deki radikal unsurların temizlenmesi, uzay çalışmaları ve hava unsurları başta olmak üzere savunma sanayii işbirlikleri gibi konularda önemli kararlar çıkmıştı. Başkan Erdoğan daha önce 3 Mayıs 2017'de Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine gitmişti. İki lider 17 Eylül 2018'de de Soçi'de görüşmüştü. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. 18 Ekim'de sonlanan harekâtla Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn ve Tel Abyad'ı terör örgütlerinden temizledi. Harekâttan kısa bir süre sonra, 22 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Soçi'de görüşmesinin ardından 10 maddelik Soçi Mutabakatı açıklanmıştı.

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