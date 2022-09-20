Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti

20.09.2022 23:58

Birleşmiş Milletler zirvesinin yapıldığı salonun çıkışında bir muhabirin, "ABD Başkanı Joe Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, "O Biden, ben de Erdoğan" cevabı eğlenceli anlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'in 72'nci genel kurul toplantısı için ülkeye gitti. Önceki günlerde Central Park'ta yürüyüş yaptığı anlar sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi.

ÇIKIŞTA GAZETECİNİN SORUSUNU GERİ ÇEVİRMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurul çıkışında koridorda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve Bakan Murat Kurum'la ilerlediği sırada bir muhabirin soru isteğini geri çevirmedi.

SELAM VEREREK YANINA YAKLAŞTI

Selam vererek muhabirin yanına yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sor bakalım, ne soracaksın" dedikten sonra kadın muhabirin sorusunu dinledi. Önce "Biden'la görüşmeyi diler miydiniz?" sorusuna "Yoo, Niye?" cevabı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında gelen "Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" şeklindeki soruyu ise, "O Biden, ben de Erdoğan" diye yanıtlayarak gülüşmelere neden oldu.

"F-16 KONUSUNDA OLUMLU KONUŞUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "F-16 konusunda senatörlerle konuştunuz mu?" şeklindeki soruyu, "Olumlu konuşuyorlar, onaylayacaklar gibi görünüyor" diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, muhabirin sorularını dinledikten sonra salondan ayrıldı.

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