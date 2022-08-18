Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ DE UKRAYNA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

SAVAŞ SONA ERECEK Mİ?

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın ardından ilk kez Ukrayna'yı ziyaret etti.

Masadaki iki başlık tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar.

İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alınacak.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da olacak. Bu kapsamda Erdoğan, Zelenski ve Guterres'in de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

MASADA 2 KONU VARDI

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile hem tahıl koridorunu hem de savaşın diplomatik yollarla sonlanması konusunu ele alacak.