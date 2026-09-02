Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz - Son Dakika
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Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

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Sudan’ın Kassala kentinde yaşanan akılalmaz olay, duyanları şaşkına çevirdi. Ulu Cami çevresindeki bir elektrik direğine tırmanarak yüksek gerilim hatlarına tutunan ve intihar girişiminde bulunan genç, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı. Ancak olayın asıl şoke edici kısmı kurtarma anından sonra yaşandı; kalabalık grup, ölümden döndürdükleri genci tekme tokat dövmeye başladı.

Sudan'ın doğusunda yer alan Kassala kentinin en işlek noktalarından biri olan Ulu Cami (Büyük Cami) yakınlarında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Bölgede bulunan genç bir adam, bilinmeyen bir nedenle yaşamına son vermek isteyerek metrelerce yükseklikteki elektrik direğine tırmandı. Yüksek gerilim hatlarına tutunarak kendisini tehlikeye atan genci gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşadı.

ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNDÜRDÜLER

Olayı fark eden çevredekiler, genci ikna etmek ve akıma kapılmadan direkten indirmek için adeta seferber oldu. Yoğun çabalar sonucunda tehlikeli noktadan aşağı indirilen ve mutlak bir ölümden kurtarılan genç, yere ayak bastığı an hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

 SONRA DÖVDÜLER

Genci sağ salim yere indiren kalabalık, hayatını kurtardıkları kişiye saniyeler sonra öfkeyle saldırmaya başladı. İntihar teşebbüsüyle çevredekileri korkutan ve tehlike yaratan gencin, kendisini kurtaran kalabalık tarafından tekme ve tokatlarla darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

Sudan, Yaşam, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz - Son Dakika
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