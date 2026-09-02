Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

Sudan'ın doğusunda yer alan Kassala kentinin en işlek noktalarından biri olan Ulu Cami (Büyük Cami) yakınlarında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Bölgede bulunan genç bir adam, bilinmeyen bir nedenle yaşamına son vermek isteyerek metrelerce yükseklikteki elektrik direğine tırmandı. Yüksek gerilim hatlarına tutunarak kendisini tehlikeye atan genci gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşadı.

ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNDÜRDÜLER

Olayı fark eden çevredekiler, genci ikna etmek ve akıma kapılmadan direkten indirmek için adeta seferber oldu. Yoğun çabalar sonucunda tehlikeli noktadan aşağı indirilen ve mutlak bir ölümden kurtarılan genç, yere ayak bastığı an hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

SONRA DÖVDÜLER

Genci sağ salim yere indiren kalabalık, hayatını kurtardıkları kişiye saniyeler sonra öfkeyle saldırmaya başladı. İntihar teşebbüsüyle çevredekileri korkutan ve tehlike yaratan gencin, kendisini kurtaran kalabalık tarafından tekme ve tokatlarla darbedildiği anlar kameralara yansıdı.