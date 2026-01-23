Daltonlar\'ın Türkmen kafes dövüşçüsü \'\'Dalton İntizar\'\' Azerbaycan\'da yakalandı

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Örgütün önemli isimlerinden biri olduğu ve "Dalton İntizar" kod adını kullandığı belirtilen Türkmenistan uyruklu profesyonel kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında gözaltına alınan Babaniyazov, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Babaniyazov'un suç örgütü adına tehdit ve şantaj yoluyla para topladığı iddia edilen gruplarla bağlantı kurduğu değerlendiriliyor. Aynı zamanda örgüt tarafından düzenlenen bazı silahlı saldırıların da Babaniyazov'un talimatlarıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.
