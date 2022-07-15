Darbe girişimine karşı Türkiye'ye ilk desteği Katar vermişti! Dost ülkeden bir hamle daha - Son Dakika
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Darbe girişimine karşı Türkiye'ye ilk desteği Katar vermişti! Dost ülkeden bir hamle daha

15.07.2022 20:07

FETÖ'nün tam 6 yıl önce bugün kalkıştığı darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Türkiye'ye desteğini ileten ilk lider olan Katar Emiri Al Sani, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Jaber kuleleri, Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı. Kulelere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri'nin de fotoğrafları yansıtıldı.

Doha'daki Al Jaber ikiz kuleleri, "15 Demokrasi ve Birlik Gününde Türk halkı, Katar Emiri'nin ve halkının tutumunu unutmayacaktır." ifadesiyle aydınlatıldı.

ERDOĞAN VE KATAR EMİRİ'NİN POSTERİ YANISITILDI

Kulelere, iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türk ve Katar bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin posterleri de yansıtıldı.

Katar'dan 15 Temmuz jesti! Al Jaber kulelerine Erdoğan posteri ve Türk bayrağı yansıtıldı

DARBEYE KARŞI TÜRKİYE'YE İLK DESTEĞİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2016'da darbe gecesi kendisini ilk arayan ve darbeye karşı Türkiye'ye destek verenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu söylemişti.

Katar'dan 15 Temmuz jesti! Al Jaber kulelerine Erdoğan posteri ve Türk bayrağı yansıtıldı

ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

Katar Emiri Al Sani, başarısız darbe girişimine karşı Türk halkını etrafında topladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Darbe girişimine karşı Türkiye'ye ilk desteği Katar vermişti! Dost ülkeden bir hamle daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darbe girişimine karşı Türkiye'ye ilk desteği Katar vermişti! Dost ülkeden bir hamle daha - Son Dakika
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