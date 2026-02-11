Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti - Son Dakika
Dünya

Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti

Dawson\'s Creek\'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
11.02.2026 23:12
90'lı yılların efsane gençlik dizisi Dawson's Creek ile hafızalara kazınan ünlü aktör James Van Der Beek, 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. 2023 yılından bu yana üçüncü evre kolon kanseriyle mücadele eden ve bu süreci büyük bir cesaretle göğüsleyen 6 çocuk babası yıldızın vefatı, ailesi tarafından doğrulandı.

Bir döneme damga vuran Dawson's Creek dizisindeki Dawson Leery karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan James Van Der Beek, kolon kanseriyle yürüttüğü zorlu mücadeleyi kaybederek 48 yaşında vefat etti.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Acı haber, ünlü aktörün eşi Kimberly Van Der Beek tarafından yapılan duygu dolu bir açıklamayla doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Sevgili James bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ailesi için "Mahremiyet" istendi. Açıklamada, "Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde öldü. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. İstekleri, insanlık sevgisi ve zamanın kutsallığı konusunda paylaşacak çok şey var. O günler gelecek. Sevgili eşimiz, baba, oğul, kardeşimiz ve arkadaşımızın yasını tutarken şimdilik huzur dolu mahremiyet istiyoruz." denildi.

HASTALIĞINI 2024 YILINDA AÇIKLAMIŞTI

Van Der Beek, 2024 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada üçüncü evre kolorektal kanser teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu süreçte hem tedavi görüp hem de ailesine vakit ayırmaya çalışan aktör, sosyal medya üzerinden sık sık hayranlarına umut dolu mesajlar gönderiyordu.

6 ÇOCUK BABASIYDI

Kariyeri boyunca Varsity Blues ve The Rules of Attraction gibi önemli projelerde de yer alan yıldız, geride eşi Kimberly ve yaşları 3 ile 13 arasında değişen 6 çocuk bıraktı.

