Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı

23.03.2022 21:44
Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı

Finlandiya'da bir grup defineci, Lemminkäinen Definesini bulmak için harekete geçti. Dünyanın en büyük hazinesi olduğu bilinen definenin 15 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Yetkililerden kazıya ilişkin bir görüş ise henüz bildirilmedi.

Define avcılığı dünyanın çeşitli ülkelerinde kendisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Finlandiya'daki bir grup define avcısı, tarihte gizemini koruyan defineler arasında yer alan Lemminkäinen Definesi'ni bulmak için kolları sıvadı.

15 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDE

Dünyanın en büyük hazinelerinden biri olduğu bilinen Lemminkäinen Definesi'nin değerinin 15 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Definenin içinde altınlar ve diğer tarihi eserlerin de çok ciddi değeri olduğu öne sürülüyor.

Dünyanın gözü bu kazıda! Defineciler başarırsa, tarihin en büyük hazinesi ortaya çıkacak

MAYIS'TA KAZI YAPACAKLAR

İngiliz ve Finlandiya basınının da yakından takip ettiği maceracıların, Mayıs ayının başlarında Helsinki yakınlarındaki bir mağara sisteminde defineyi aramak için kazı başlatacağı belirtildi. Bu kazıya devlet yetkililerinin nasıl baktığı ise henüz bilinmiyor. Kazının engellenip engellenmeyeceği önümüzdeki tarihlerde belli olacak.

YORUMLAR
500
'Change' dolandırıcısını JASAT yakaladı, tutuklandı 'Change' dolandırıcısını JASAT yakaladı, tutuklandı Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama

Finlandiya, Sterlin, Define, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı - Son Dakika


Son Dakika
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement