Demir Kubbe hava savunma sistemine ait füzeler İsrail şehirlerini vurmaya başladı

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden misilleme olarak gönderilen füzeleri imha etmeye çalışan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim birimine isabet etti.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DEN MİSİLLEME GELDİ

İsrail ordusunun vurduğu Gazze'deki direniş, misilleme hamlelerine devam ediyor. Abluka altındaki kentten fırlatılan füzeler İsrail kentlerini tehdit ederken Demir Kubbe hava savunma sistemi Hamas roketlerini imha etmek için yoğun mesai yapıyor.

DEMİR KUBBE FÜZESİ İSRAİL TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

Gece saatlerinde Gazze'den atılan çok sayıda roketi imha etmeye çalışan Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim bölgesine düştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzenin düştüğü bölgede patlamaların olduğu görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.