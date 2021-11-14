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Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika

Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler

14.11.2021 23:50

İspanya'da güpegündüz bir deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye giren çift, objektiflere yansıdı. Olay nedeniyle şikayet edilen çift, kimliklerinin belirlenmesi durumunda para cezası alacak.

İspanya'nın Balear Adaları'nda bulunan İbiza sakinleri sansasyonel fotoğraflar çekti. İbiza'nın girişindeki deniz fenerinin etrafında tekneyle dolaşan balıkçılar, bir çiftin fener üstünde ilişkiye girdiğini gördü. Hemen telefonlarına sarılan balıkçılar, bu anların fotoğrafını çekti.

ETRAFTA İNSANLAR VARDI

Çiftin ilişkiye girdiği sırada etrafta yürüyen insanlar olması da gözlerden kaçmadı. Ancak çift, etraftakilere aldırmadan ilişkiye girmeye devam etti. Bu anları görenler de duruma öfkelenerek belediyeye şikayette bulundu.

CEZA ALABİLİRLER

Yerel yasalara göre halka açık mekanlarda cinsel ilişkiye girmek yasak. Haklarında şikayet bulunan çift, kimliklerinin tespit edilmesi durumunda para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

SON DÖNEMDE İKİYE KATLANDI

İbiza sakinleri, son zamanlarda bu tarz olaylar görme sıklıklarının ikiye katlandığını ve çiftlerin kamuya açık alanlardaki insanlara saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler
Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler

İspanya, İbiza, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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