Almanya Sosyal Demokrat Parti'den Özgür Özel'e Yeni Parti Tebriği

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, kapağında Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi " Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut" olarak tanımladı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise Özgür Özel'e tebrik mesajı yayımladı. SPD, Türkiye'de muhalefete yönelik baskıları "demokrasiye ciddi saldırı" olarak nitelendirdi ve demokratlarla dayanışma vurgusu yaptı.

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, kapağında "Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu" başlığını kullandı. Dergi, kapakta ayrıca "Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut" manşetine de yer verdi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Özgür Özel'i ve yol arkadaşlarının kuracaklarını duyurdukları yeni parti nedeniyle tebrik etti. SPD açıklamasında, demokratik yollarla seçilen CHP yönetiminin görevden alınması, Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı ve yerel yöneticinin tutuklanması, ayrıca seçilmiş belediye başkanları ve muhalefet temsilcilerine yönelik baskıların Türkiye'de demokrasiye yönelik ciddi saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm baskılara rağmen demokratik muhalefetin mücadelesini kararlılıkla sürdürmesinin saygı ve dayanışmayı hak ettiği vurgulandı.

SPD, Türkiye'deki tüm demokratların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.