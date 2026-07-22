Almanya Sosyal Demokrat Parti'den Özgür Özel'e Yeni Parti Tebriği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Sosyal Demokrat Parti'den Özgür Özel'e Yeni Parti Tebriği

22.07.2026 09:18  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın önde gelen dergisi Der Spiegel, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi kapağına taşıyarak 'Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut' olarak tanımladı. SPD ise Özel'i tebrik edip muhalefete yönelik baskıları kınadı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, kapağında Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi " Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut" olarak tanımladı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise Özgür Özel'e tebrik mesajı yayımladı. SPD, Türkiye'de muhalefete yönelik baskıları "demokrasiye ciddi saldırı" olarak nitelendirdi ve demokratlarla dayanışma vurgusu yaptı.

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, kapağında "Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu" başlığını kullandı. Dergi, kapakta ayrıca "Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut" manşetine de yer verdi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Özgür Özel'i ve yol arkadaşlarının kuracaklarını duyurdukları yeni parti nedeniyle tebrik etti. SPD açıklamasında, demokratik yollarla seçilen CHP yönetiminin görevden alınması, Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanı ve yerel yöneticinin tutuklanması, ayrıca seçilmiş belediye başkanları ve muhalefet temsilcilerine yönelik baskıların Türkiye'de demokrasiye yönelik ciddi saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm baskılara rağmen demokratik muhalefetin mücadelesini kararlılıkla sürdürmesinin saygı ve dayanışmayı hak ettiği vurgulandı.

SPD, Türkiye'deki tüm demokratların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Der Spiegel, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, Türkiye, Almanya, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya Sosyal Demokrat Parti'den Özgür Özel'e Yeni Parti Tebriği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:27:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya Sosyal Demokrat Parti'den Özgür Özel'e Yeni Parti Tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.