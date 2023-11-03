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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyası işbirliğini desteklediğini belirtti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyası işbirliğini desteklediğini belirtti

Son Güncelleme: 03.11.2023 11:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirvesi öncesinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyona karşı durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan'a desteklerinin devam edeceğini ve Gazze'deki insanlık trajedisine dikkat çekti. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine de değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyası işbirliğinin giderek kurumsallaştığını ve derinleştiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." dedi.

Fidan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Zirvesi öncesinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Teşkilata, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) destek çağırısında bulundu.

Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin " Türkiye, Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek" ifadesini kullanan Fidan, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine de dikkati çekti.

Fidan, üye ülkelerin özellikle ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuşan Bakan Fidan, Orta Koridor'un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğal gazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin, sivillere uygulanan acımasız katliamın kabul edilemez olduğunu dile getiren Fidan, bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye yardımların kesintisiz biçimde ulaşması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyası işbirliğini desteklediğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyası işbirliğini desteklediğini belirtti - Son Dakika
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