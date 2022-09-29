Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın gayri askeri alan kapsamındaki Adalar'a zırhlı araç sevk etmesi, iki ülke arasındaki ipleri iyice gerdi.

"ADALAR'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI ŞART"

Duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık. ABD'de 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor, görüşmekten kaçıyor. Biz burada uluslararası yargı yolunu kapadıklarını görüyoruz. Uluslararası yargıdan yanaysan, neden görüşmekten kaçıyorsun? Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da toplam 9 ABD üssü mevcut. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi. ABD maalesef Lozan'ı dinlemiyor. Yunanistan'ın, Ege'deki adaları silahsızlandırması şart." dedi.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bugün katıldığı bir basın toplantısında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'a gözdağı verdi. Çavuşoğlu,"Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.