Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız

29.09.2022 11:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın son dönemde artarak devam eden provokasyonları hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın gayri askeri alan kapsamındaki Adalar'a zırhlı araç sevk etmesi, iki ülke arasındaki ipleri iyice gerdi.

"ADALAR'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI ŞART"

Duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık. ABD'de 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor, görüşmekten kaçıyor. Biz burada uluslararası yargı yolunu kapadıklarını görüyoruz. Uluslararası yargıdan yanaysan, neden görüşmekten kaçıyorsun? Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da toplam 9 ABD üssü mevcut. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi. ABD maalesef Lozan'ı dinlemiyor. Yunanistan'ın, Ege'deki adaları silahsızlandırması şart." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a gözdağı: Onlar Adalar'ı silahlandırırken biz de gerekeni yapacağız

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bugün katıldığı bir basın toplantısında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'a gözdağı verdi. Çavuşoğlu,"Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Miçotakis'in kapalı kapılar ardında konuştukları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını Putin'e benzetti Miçotakis'in kapalı kapılar ardında konuştukları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını Putin'e benzetti Yunanistan'ın adalara silah sevk etmesine sessiz kalan ABD'den itiraf gibi sözler: Uyguladığımız standart ABD menfaatlerine uygun olan neyse odur Yunanistan'ın adalara silah sevk etmesine sessiz kalan ABD'den itiraf gibi sözler: Uyguladığımız standart ABD menfaatlerine uygun olan neyse odur

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:21 Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek
10:43 Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler
10:42 Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 11:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement