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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen vatandaşların Mısır'a geçişini sağlamayı hedefliyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen vatandaşların Mısır'a geçişini sağlamayı hedefliyor

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk ve KKTC vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Dün Mısır'a tahliye edilen vatandaşların İstanbul'a gelmesi ise bu akşam tarifeli THY uçuşuyla gerçekleşecek.

21.11.2023 - 09:51,  Güncelleme: 09:51
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları, Gazze'den yapılan tahliyelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlık personelinin sabah saatlerinde Refah'a ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Gazze'den dün Mısır'a tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları ile aile yakınlarının, bu akşam tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla İstanbul'a gelmesinin öngörüldüğü bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen vatandaşların Mısır'a geçişini sağlamayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen vatandaşların Mısır'a geçişini sağlamayı hedefliyor - Son Dakika
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