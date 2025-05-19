Dışişleri Bakanlığı\'ndan Yunanistan\'ın \'Pontus\' açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan hükümetinin 'Pontus' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamaya Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu açıklamalar kınandı.

"KÜLLİYEN REDDEDİYORUZ"

"Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz" denilen açıklamada "19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ GERÇEKLER HATIRLATILDI

Bakanlık açıklamasında ayrıca "Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur.

Anadolu'daki Yunan mezalimi, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı gibi, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde de kayıt altına alınmış ve Yunanistan, savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edilmiştir" denildi.

"BU TÜRK GİRİŞİMLERE SON VERİLMELİDİR"

Açıklama şöyle sona erdi: "19. yüzyılın sonlarında Yunanistan'ın topraklarımız üzerindeki "Megali Idea" emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan Pontusçuluk faaliyetleri, Milletimizin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratılmıştır. Yunan makamlarını, Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri popülist amaçlarla istismar etme politikasından vazgeçmeye ve 1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz.

Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir."