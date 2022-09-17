Türkiye'nin "Türk azınlıkları tehdit edenleri cezalandırın" çağrısına Yunanistan'dan düşmanca yanıt!

Son zamanlarda Türkiye ve Yunanistan arasındaki tansiyon gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin Atina'ya yaptığı çağrı, iki ülke ilişkilerini yeniden gerdi.

"BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ YANINDAYIZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz" denilmişti.

TÜRKİYE'YE SUÇLAMA

Bu çağrıya yanıt veren Yunanistan ise Ankara'yı içişlerine karışmaya çalışmakla suçladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı: "Türkiye, bir kez daha uluslararası davranışın temel kurallarını ihlal ederek başka bir devletin içişlerine müdahale etmeye çalışıyor."

Ayrıca Atina'nın uluslararası hukuka saygı duyduğunu ve uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği de belirtildi.