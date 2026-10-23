DİSK, COP31\'de Adil Geçiş Belgesi\'ni açıklayacak, taslakta 53 değişiklik istedi

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Antalya'da düzenlenecek COP31'e iş ve gelir güvencesinden sendikal haklara, sosyal korumadan iklim finansmanına uzanan talepleri içeren "Adil Geçiş Politika Belgesi" ile katılacak. DİSK, düşük karbonlu ekonomiye geçişin maliyetinin işçilere yüklenemeyeceğini belirterek, "Bir sektörün dönüşmesi veya bir üretim tesisinin kapanması, işçilerin işsiz ve güvencesiz bırakılmasının gerekçesi olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

DİSK, COP31 hazırlıklarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada temmuz ayından bu yana Avrupa'daki uluslararası üst örgütler ve sendikal konfederasyonlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan DİSK Adil Geçiş Politika Belgesi'nin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Konfederasyon, COP31 programına ilişkin şunları kaydetti:

"Politika Belgemizi kamuoyuna açıklayacağız. Yeşil Alan'daki Adil Geçiş Pavilyonu'nda uluslararası örgütlerle birlikte bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. 15 Kasım'da ITUC'un Strateji Günü'nde Türkiye işçi sınıfının taleplerini dile getireceğiz. COP31'in hem resmi alanında hem de sivil toplumun oluşturacağı alanlarda aktif olacağız. DİSK olarak adil geçişi yalnızca bir iklim politikası olarak değil, işçilerin haklarını, istihdamı, gelir güvencesini ve sendikal örgütlenmeyi doğrudan ilgilendiren bir mücadele alanı olarak değerlendiriyoruz."

"ADİL GEÇİŞ NİYETLERLE DEĞİL, SONUÇLARLA ÖLÇÜLMELİDİR"

Uluslararası sendikal hareketin COP31'deki temel gündemlerinden birinin iklim kriziyle mücadele sırasında işçi haklarının korunması ve adil geçişin somut güvencelere dönüştürülmesi olacağını belirten DİSK, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) çatısı altında hazırlanan talepler arasında nitelikli ve sendikalı işlerin yaratılması, iş ve gelir güvencesi, toplu pazarlığın güçlendirilmesi, sosyal korumanın genişletilmesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yer aldığını bildirdi. DİSK, iklim krizinin çalışma yaşamına etkileri ve enerji dönüşümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"DİSK açısından temel ilke adil geçiş niyetlerle değil, sonuçlarla ölçülmesidir. İklim krizi emekçilerin sağlığını, çalışma sürelerini ve yaşamlarını doğrudan etkiliyor. Aşırı sıcaklarda tarlada hasat yapan tarım işçilerinden asfalt döken belediye işçilerine, inşaat işçilerinden kamu hizmetlerinde çalışanlara ve madencilere kadar milyonlarca emekçi iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya. Bu nedenle iklim politikaları, yalnızca emisyon hedefleri ve yeni teknolojiler üzerinden değil, işçi sağlığı, çalışma koşulları ve sosyal haklar üzerinden de ele alınmalıdır."

DİSK'TEN İŞ VE GELİR GÜVENCESİ, SENDİKAL HAK VE SOSYAL KORUMA TALEBİ

DİSK, COP31 ve adil geçiş sürecindeki temel taleplerini iş ve gelir güvencesi, güvenli çalışma koşulları, ücretsiz mesleki eğitim ve yeni istihdama geçiş güvencesi, sendikal haklar, sosyal koruma, karar süreçlerine sendikaların katılımı ve adil iklim finansmanı olarak sıraladı.

Konfederasyon, dönüşüm nedeniyle işten çıkarmaların önlenmesini, gelir kayıplarının karşılanmasını ve işsizlik sigortasının güçlendirilmesini isterken, aşırı sıcaklar ve diğer iklim kaynaklı risklere karşı bağlayıcı iş sağlığı ve güvenliği standartları ile yeterli dinlenme sürelerinin sağlanmasını talep etti. DİSK ayrıca iklim yatırımlarının gelişmekte olan ülkeleri yeni bir borç sarmalına sürüklememesi, finansman ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini bildirdi.

ULUSAL ADİL GEÇİŞ STRATEJİSİ TASLAĞI'NDA 53 DEĞİŞİKLİK TALEBİ

DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi Taslağı'nda istihdam, sosyal koruma ve işçi sağlığı başlıklarının yer almasını önemli bulduğunu ancak bunların bağlayıcı haklara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Konfederasyon, taslağa ilişkin görüşlerinde çalışma yaşamı alanında 53 başlıkta değişiklik ve ek düzenleme talep ettiğini belirterek, "Kendi Adil Geçiş Politika Belgemizde de işin korunmasından gelir güvencesine, mesleki eğitimden kamusal hizmetlere ve toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar Türkiye işçi sınıfının somut taleplerini ortaya koyuyoruz. Demokrasi, sendikal özgürlük ve işçinin örgütlü gücü olmadan adil geçiş mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

DİSK, COP31'de Adil Geçiş Pavilyonu'nda uluslararası sendikal örgütlerle ortak bir yan etkinlik düzenleyeceğini, 15 Kasım'daki ITUC Strateji Günü'ne katılacağını ve Adil Geçiş Politika Belgesi'ni Antalya'da düzenleyeceği basın toplantılarıyla açıklayacağını bildirdi. COP31 sonrasında da alınan kararları takip edeceğini belirten DİSK, "Adil geçiş bizim için yalnızca bir iklim zirvesi gündemi değil, işçi sınıfının geleceğine ilişkin bir mücadele başlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.