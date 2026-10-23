DİSK, COP31'de Adil Geçiş Belgesi'ni açıklayacak, taslakta 53 değişiklik istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DİSK, COP31'de Adil Geçiş Belgesi'ni açıklayacak, taslakta 53 değişiklik istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK, COP31\'de Adil Geçiş Belgesi\'ni açıklayacak, taslakta 53 değişiklik istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK, COP31'e iş ve gelir güvencesi ile sendikal hakları içeren Adil Geçiş Politika Belgesi ile katılacak. Konfederasyon, düşük karbonlu geçişin maliyetinin işçilere yüklenemeyeceğini belirterek Ulusal Adil Geçiş Stratejisi Taslağı'nda 53 başlıkta değişiklik talep etti.

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Antalya'da düzenlenecek COP31'e iş ve gelir güvencesinden sendikal haklara, sosyal korumadan iklim finansmanına uzanan talepleri içeren "Adil Geçiş Politika Belgesi" ile katılacak. DİSK, düşük karbonlu ekonomiye geçişin maliyetinin işçilere yüklenemeyeceğini belirterek, "Bir sektörün dönüşmesi veya bir üretim tesisinin kapanması, işçilerin işsiz ve güvencesiz bırakılmasının gerekçesi olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

DİSK, COP31 hazırlıklarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada temmuz ayından bu yana Avrupa'daki uluslararası üst örgütler ve sendikal konfederasyonlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan DİSK Adil Geçiş Politika Belgesi'nin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Konfederasyon, COP31 programına ilişkin şunları kaydetti:

"Politika Belgemizi kamuoyuna açıklayacağız. Yeşil Alan'daki Adil Geçiş Pavilyonu'nda uluslararası örgütlerle birlikte bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. 15 Kasım'da ITUC'un Strateji Günü'nde Türkiye işçi sınıfının taleplerini dile getireceğiz. COP31'in hem resmi alanında hem de sivil toplumun oluşturacağı alanlarda aktif olacağız. DİSK olarak adil geçişi yalnızca bir iklim politikası olarak değil, işçilerin haklarını, istihdamı, gelir güvencesini ve sendikal örgütlenmeyi doğrudan ilgilendiren bir mücadele alanı olarak değerlendiriyoruz."

"ADİL GEÇİŞ NİYETLERLE DEĞİL, SONUÇLARLA ÖLÇÜLMELİDİR"

Uluslararası sendikal hareketin COP31'deki temel gündemlerinden birinin iklim kriziyle mücadele sırasında işçi haklarının korunması ve adil geçişin somut güvencelere dönüştürülmesi olacağını belirten DİSK, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) çatısı altında hazırlanan talepler arasında nitelikli ve sendikalı işlerin yaratılması, iş ve gelir güvencesi, toplu pazarlığın güçlendirilmesi, sosyal korumanın genişletilmesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yer aldığını bildirdi. DİSK, iklim krizinin çalışma yaşamına etkileri ve enerji dönüşümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"DİSK açısından temel ilke adil geçiş niyetlerle değil, sonuçlarla ölçülmesidir. İklim krizi emekçilerin sağlığını, çalışma sürelerini ve yaşamlarını doğrudan etkiliyor. Aşırı sıcaklarda tarlada hasat yapan tarım işçilerinden asfalt döken belediye işçilerine, inşaat işçilerinden kamu hizmetlerinde çalışanlara ve madencilere kadar milyonlarca emekçi iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya. Bu nedenle iklim politikaları, yalnızca emisyon hedefleri ve yeni teknolojiler üzerinden değil, işçi sağlığı, çalışma koşulları ve sosyal haklar üzerinden de ele alınmalıdır."

DİSK'TEN İŞ VE GELİR GÜVENCESİ, SENDİKAL HAK VE SOSYAL KORUMA TALEBİ

DİSK, COP31 ve adil geçiş sürecindeki temel taleplerini iş ve gelir güvencesi, güvenli çalışma koşulları, ücretsiz mesleki eğitim ve yeni istihdama geçiş güvencesi, sendikal haklar, sosyal koruma, karar süreçlerine sendikaların katılımı ve adil iklim finansmanı olarak sıraladı.

Konfederasyon, dönüşüm nedeniyle işten çıkarmaların önlenmesini, gelir kayıplarının karşılanmasını ve işsizlik sigortasının güçlendirilmesini isterken, aşırı sıcaklar ve diğer iklim kaynaklı risklere karşı bağlayıcı iş sağlığı ve güvenliği standartları ile yeterli dinlenme sürelerinin sağlanmasını talep etti. DİSK ayrıca iklim yatırımlarının gelişmekte olan ülkeleri yeni bir borç sarmalına sürüklememesi, finansman ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini bildirdi.

ULUSAL ADİL GEÇİŞ STRATEJİSİ TASLAĞI'NDA 53 DEĞİŞİKLİK TALEBİ

DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi Taslağı'nda istihdam, sosyal koruma ve işçi sağlığı başlıklarının yer almasını önemli bulduğunu ancak bunların bağlayıcı haklara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Konfederasyon, taslağa ilişkin görüşlerinde çalışma yaşamı alanında 53 başlıkta değişiklik ve ek düzenleme talep ettiğini belirterek, "Kendi Adil Geçiş Politika Belgemizde de işin korunmasından gelir güvencesine, mesleki eğitimden kamusal hizmetlere ve toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar Türkiye işçi sınıfının somut taleplerini ortaya koyuyoruz. Demokrasi, sendikal özgürlük ve işçinin örgütlü gücü olmadan adil geçiş mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

DİSK, COP31'de Adil Geçiş Pavilyonu'nda uluslararası sendikal örgütlerle ortak bir yan etkinlik düzenleyeceğini, 15 Kasım'daki ITUC Strateji Günü'ne katılacağını ve Adil Geçiş Politika Belgesi'ni Antalya'da düzenleyeceği basın toplantılarıyla açıklayacağını bildirdi. COP31 sonrasında da alınan kararları takip edeceğini belirten DİSK, "Adil geçiş bizim için yalnızca bir iklim zirvesi gündemi değil, işçi sınıfının geleceğine ilişkin bir mücadele başlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
PolitikaEkonomiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Zeytinburnu’nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
15:01
Son yaşananlardan sonra Sarıgül’ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
14:52
Şenol Güneş’ten Milli Takım için olay sözler Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt
Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt
14:47
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:22:46. #.0.3#
SON DAKİKA: DİSK, COP31'de Adil Geçiş Belgesi'ni açıklayacak, taslakta 53 değişiklik istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei