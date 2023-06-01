Kalifornia'da bulunan dünyaca ünlü eğlence merkezi Disneyland'da genç bir kızı karşılayan mavi ve mor bir elbise giyen bıyıklı işçinin görüntüleri viral oldu.
"Peri Anne'nin çırağı" kılığında bir erkek Disneyland çalışanı kadın elbisesi giyip makyajlı olarak kameralara yansıdı. Gelenleri karşılayan çalışanın görüntüleri kısa sürede yayıldı. Mağaza girişinde bekleyen çalışan, gelen yetişkinlere ve çocuklara "Benim adım Nick, Peri Anne'nin Çıraklarından biriyim. Seninle alışveriş yapmak ve o gün için tüm seçimlerini yapmak için buradayım." diyor.
Eleştirmenler ve sosyal medya kullanıcıları bir erkeğin kostüm giymesine izin verdiği ve bunu 'uygunsuz' olarak nitelendirdiği için Disney'i de eleştirdi. Bazıları da boykot çağrısı yaptı.
Son Dakika › Dünya › Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu - Son Dakika