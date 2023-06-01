Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu

01.06.2023 09:56

ABD'de her yıl yüz binlerce misafir ağırlayan Disneyland'da, "Peri Anne'nin çırağı" kılığında bir erkek çalışan tepkilere neden oldu. Çalışanın makyaj yapması ve kadın kılığına girmesi eğlence merkezinin boykot edilmesi çağrılarına yol açtı.

Kalifornia'da bulunan dünyaca ünlü eğlence merkezi Disneyland'da genç bir kızı karşılayan mavi ve mor bir elbise giyen bıyıklı işçinin görüntüleri viral oldu.

GÜNDEME OTURDU

"Peri Anne'nin çırağı" kılığında bir erkek Disneyland çalışanı kadın elbisesi giyip makyajlı olarak kameralara yansıdı. Gelenleri karşılayan çalışanın görüntüleri kısa sürede yayıldı. Mağaza girişinde bekleyen çalışan, gelen yetişkinlere ve çocuklara "Benim adım Nick, Peri Anne'nin Çıraklarından biriyim. Seninle alışveriş yapmak ve o gün için tüm seçimlerini yapmak için buradayım." diyor.

Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu

ELEŞTİRİ TOPLADI

Eleştirmenler ve sosyal medya kullanıcıları bir erkeğin kostüm giymesine izin verdiği ve bunu 'uygunsuz' olarak nitelendirdiği için Disney'i de eleştirdi. Bazıları da boykot çağrısı yaptı.

Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu
Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu
Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu
Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu
Disneyland'da kadın kılığına giren erkek çalışan, tepkilere neden oldu
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Amerika Birleşik Devletleri, Disneyland, Dünya, Son Dakika

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