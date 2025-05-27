Doğan Akdeniz: Türkiye'yi Kaçınılmaz Bir Savaş Bekliyor - Son Dakika
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Dünya

Doğan Akdeniz: Türkiye'yi Kaçınılmaz Bir Savaş Bekliyor

Doğan Akdeniz: Türkiye\'yi Kaçınılmaz Bir Savaş Bekliyor
27.05.2025 11:03
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Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve analist Doğan Akdeniz, Haberler.com'da Gazeteci Neşe Berber'in konuğu oldu. Akdeniz, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu ve küresel güç dengeleri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsrail-İran gerilimi, olası savaş senaryoları ve Türkiye'nin geleceğine dair dikkat çeken öngörülerde bulundu.

Haberler.com yayınına katılan Doğan Akdeniz, Ortadoğu ve Asya merkezli gelişmeler üzerinden yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin jeopolitik kaderine dair analizler yaptı. Akdeniz'in sözleri, küresel gerginliklerin Türkiye üzerindeki etkilerini sorgulattı.

"TÜRKİYE'Yİ KAÇINILMAZ BİR SAVAŞ BEKLİYOR"

Doğan Akdeniz, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin stratejik önemine vurgu yaparak ciddi uyarılarda bulundu. Ortadoğu'daki gelişmelerin zincirleme etkiyle Türkiye'yi de içine çekeceğini belirten Akdeniz, "Türkiye'yi kaçınılmaz bir savaş bekliyor" dedi. İsrail'in İran'a saldırmasının an meselesi olduğunu belirten Akdeniz, bu saldırının ardından Türkiye'nin hedef haline geleceğini öne sürdü.

"İSRAİL'E KARŞI KOYABİLECEK TEK DEVLET, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Programda konuşan Akdeniz, Türkiye'nin bölgesel gücünü ve potansiyelini vurguladı. İsrail'in bölgedeki hamlelerine karşı durabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "İsrail'e karşı koyabilecek tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Suriye'deki hükümetin düşürülebileceğini ve Ahmed el Şara'ya yönelik bir suikast olabileceğini de dile getirdi.

"YENİ ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ GELİYOR"

Doğan Akdeniz, küresel sistemin büyük bir değişim sürecine girdiğini belirtti. Hindistan- Pakistan geriliminin nükleer boyuta ulaşması durumunda ABD ve Çin'in doğrudan karşı karşıya gelebileceğini söyledi. "Yeni çok kutuplu dünya düzeni geliyor" diyen Akdeniz, Türkiye'nin geleceği açısından Çin'in Tek Kuşak Projesi'ne katılımının kritik önemde olduğunu ifade etti.

Arel Üniversitesi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Akdeniz, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğan Akdeniz: Türkiye'yi Kaçınılmaz Bir Savaş Bekliyor - Son Dakika

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