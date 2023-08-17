Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı - Son Dakika

Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:44

Doğu Pakistan'da Kuran'ın yakılmasına tepki gösteren bir grup, Hristiyanların kiliselerini ve evlerini bastı. Saldırının ardından 129 Müslüman gözaltına alındı. Olaylar sonucunda bir kilise yakıldı, dört kilise hasar gördü ve çok sayıda ev zarar gördü. Yerel otoriteler gösterilere yasak getirerek şiddeti önlemeye çalıştı. Saldırılar, geçici Başbakan'ın talimatıyla polis tarafından durduruldu. Gösteriler, bir Hristiyan'ın Kuran sayfalarını aşağıladığı iddiasıyla başladı. Polis, suçu işleyen kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar, saldırganların kiliselere ve evlere saldırdığını gösteriyor.

Doğu Pakistan'da polis, Kuran'ın yakılmasına tepki gösteren bir grubun grubun, Hristiyanların kiliselerini ve evlerini bastığı saldırının ardından 129 Müslümanı gözaltına aldı. Hristiyanlar, Faisalabad ilçesindeki Jaranwala şehrinde yaşayanlar, çarşamba günü meydana gelen bu ülkedeki en yıkıcı saldırılardan biri olan bu olayın ardından hızla daha güvenli yerlere taşındılar ve bu olaydan dolayı ölü ya da yaralı olmadı.

Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı

Olaylarda,bir kilise yakıldı, dört kilise hasar gördü ve çok sayıda ev yakıldı veya ciddi şekilde hasar gördü.

Yerel rahip Khalid Mukhtar önce AP'ye şunları söyledi: Jaranwala'nın 17 kilisesinin çoğunun saldırıya uğradığına inanıyordu ve kendi evi de zarar gördü.

Müslüman alimlerin heyetleri, durumu sakinleştirmeye yardım etmek için Jaranwala'ya geldi, askerler ve polis bölgeyi devriye geziyordu. Yerel otoriteler okulları ve ofisleri kapattı ve daha fazla şiddeti önlemek için bir hafta boyunca gösterilere yasak getirdi.

Şiddet, geçici Başbakan Anwaarul-ul-Haq Kakar'ın göstericilerin tutuklanmasını sağlamak için polise talimat vermesiyle ülke genelinde kınandı.

Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı

Perşembe günü bölgesel polis şefi Rizwan Khan, 129 şüphelinin gözaltına alındığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Gösteriler, bazı yerel Müslümanların, Raja Amir adlı bir Hristiyan'ın Kuran'dan sayfalar çıkardığını, onları yere attığını ve diğer sayfalara hakaret içerikli yazılar yazdığını iddia etmelerinin ardından başladı.

Polis, İslam'ın kutsal kitabını aşağılama suçu işleyip işlemediğini belirlemek için Amir'i gizlendiği yerden bulmaya çalıştıklarını söylüyor.

Khan'a göre, kalabalık hızla toplandı ve birden fazla kiliseyi ve birkaç Hristiyan evini saldırmaya başladı. Göstericiler, çarşamba günü bir şehir yöneticisinin ofislerini de saldırdı, ancak polis sonunda havaya ateş ederek ve Müslüman alimlerin ve büyüklerin yardımıyla göstericileri dağıtarak müdahale etti.

Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar, öfkeli bir kalabalığın kiliseye inmesini, tuğlaların parçalarını fırlatmasını ve yakmasını gösteriyor. Başka bir videoda dört kilise daha saldırıya uğradı, pencereleri kırılırken saldırganlar mobilyaları dışarı atıp ateşe veriyor.

Başka bir videoda, bir adam, kalabalık onu alkışlarken çekiçle çarpıştırarak çelik haçı çatının tepesine tırmandığında görülüyor.

Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Pakistan, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Pakistan'da Hristiyan Kiliseleri ve Evlere Yönelik Saldırı: 129 Müslüman Gözaltına Alındı - Son Dakika
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