Donald Trump Emlak Dolandırıcılığı Davasında Mahkum Edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki "emlak sektöründe çok sayıda kişiyi dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada 354,9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.
Mahkeme, para cezasının yanı sıra, Trump'ın 3 yıl boyunca New York'ta şirket faaliyeti yürütemeyeceğine hükmetti.
Trump ve çocukları, şirketlerinin değerini olduğundan fazla göstererek, uygun krediler ve daha iyi sigorta poliçeleri elde etmek ve haksız yere avantaj sağlamakla suçlanıyordu.
Trump'ın avukatları ise davanın "siyasi amaçlar taşıdığını", şirket değerlerinin kimse için bir zarara neden olmadığını savunuyordu.
Donald Trump Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olma yolunda ilerliyor.
Trump'ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da her biri 4 milyon dolar olmak üzere ayrı ayrı para cezasına çarptırıldı.
Yargıç Arthur Engoron, 92 sayfalık karar metninde, Trump'ın üç yıl boyunca New York'ta kredi başvurusu yapamayacağına da hükmetti.
Gergin bir ortamda geçen duruşmada Trump tarafı ve Yargıç Engoron arasında sık sık karşılıklı diyaloglar yaşandı.
Yargıç Engoron, New York'un dünyanın finans merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, burada kurallara uymanın önemli olduğunu dile getirdi.
Duruşmada Trump tarafını temsil eden avukat Alina Habba, karara itiraz edeceklerini belirtti.
Trump'ın gayrimenkul imparatorluğunu kurarken yıllarca ve defalarca dolandırıcılık suçu işlediği suçlamasıyla New York Eyalet Mahkemesi'nde görülen dava, Ekim ayında başlamıştı.
New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürerek iddianame hazırlamıştı.
Dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Trump hakkında yargılama kararı alan Yargıç Engoron'un değerlendirmeye aldığı altı suçlama şöyleydi:
Bu, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin önde gelen aday adayı Trump hakkındaki davalardan sadece biri.
Eski başkan hakkında dört ceza davasında toplam 91 sahtecilik dolandırıcılık suçlaması getirildi. Bunlar arasında eski bir porno yıldızına sus parası ödemek, gizli resmi bilgileri evinde saklamak, federal ve eyalet düzeyinde seçimleri tehlikeye atmak gibi suçlamalar var.
Trump, suçlamaların tümünü reddediyor.
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