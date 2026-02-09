Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Jeffrey Epstein dosyalarındaki yeni belgeler, 2018 yılında hüküm giymiş pedofil ve finansör Jeffrey Epstein'ın yaklaşık 330 galon (yaklaşık 1.250 litre) sülfürik asit satın aldığını gösteren ticari kayıtlar içeriyor. Bu detay, uzun süredir kamuoyuna açıklandıktan sonra yayımlanan milyonlarca sayfalık dosyalar arasında yer aldı ve soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın devasa Epstein dosyaları, 2025'te kabul edilen Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında kamuya açıldı. Bu kapsamlı belge dizini, suçlamalar, soruşturma notları, uçuş kayıtları ve ticari verilerden oluşuyor. FBI ve DOJ tarafından derlenen malzemelerin büyük çoğunluğu kamuya sunulurken, bir kısmı mağdur gizliliği ve diğer hassasiyetler nedeniyle sansürlenmiş durumda.

DOSYALARDA TİCARİ KAYIT OLARAK YER ALDI

Epstein'ın 2018'de bu denli büyük miktarda kimyasal madde satın alması, dosyalarda ticari kayıt olarak yer aldı. Uzmanlar bu tür bir asidin normal ticari kullanımlarının ötesinde olabileceğine dikkat çekiyor; özellikle kimyasal işleme ve özel laboratuvar faaliyetlerini akla getiriyor. Belgelerde satın alımın amacı net biçimde açıklanmıyor, bu da soruşturmanın yeni bir tartışma başlığına yol açtı.

SÜLFÜRİK ASİTLE NE YAPACAKTI?

Dosyalarda yalnızca satın alıma dair ticari kayıtlar yer alıyor; hangi amaçla kullanıldığı bilinmiyor. Ancak dış basında ve uzman değerlendirmelerinde öne çıkan olasılıklar şu başlıklarda toplanıyor:

Endüstriyel ve teknik kullanım ihtimali:

Sülfürik asit; metal temizleme, pil üretimi, su arıtma sistemleri, kimyasal analiz ve bazı endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılıyor. Epstein'ın sahip olduğu büyük mülkler ve özel altyapılar nedeniyle bu tür teknik bir kullanım teorik olarak mümkün görülüyor.

Laboratuvar veya özel tesis iddiaları:

Bazı yabancı medya organları, Epstein'ın özel mülklerinde laboratuvar benzeri alanlar bulunduğuna dair iddiaları hatırlatıyor. Sülfürik asit bu tür ortamlarda da kullanılan temel kimyasallardan biri. Ancak bu yönde doğrulanmış bir bulgu kamuoyuna açıklanmış değil.

Delil yok etme spekülasyonları:

Özellikle sosyal medyada dile getirilen bu iddia, hukuki ya da adli bir dayanağa sahip değil. Yetkili makamlar tarafından bu yönde doğrulanmış herhangi bir tespit bulunmuyor ve bu tür yorumlar spekülasyon olarak değerlendiriliyor.