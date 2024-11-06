Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz - Son Dakika
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Dünya

Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

Dpnald Trump\'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

ABD'deki seçimleri önde götüren Başkan Adayı Donald Trump bir açıklama daha yaptı. Trump videolu mesajında, "Merhaba Cumhuriyetçiler. Çok iyi gidiyoruz. Eğer sıradaysanız, sırada kalın. Büyük bir başarı elde edeceğiz." dedi.

06.11.2024 06:26
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47. başkanı seçmek için sandık başına giden Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen ilk sonuçlar Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yüzünü güldürdü. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Demokratların adayı Kamala harris'e karşı seçim yarışını önde götürüyor.

TRUMP: BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDECEĞİZ

Donald Trump sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Video mesaj paylaşan Trump şunları söyledi: "Merhaba Cumhuriyetçiler. Çok iyi gidiyoruz. Eğer sıradaysanız, sırada kalın. Sizi sandık sırasından almalarına izin vermeyin. Oy verin. Sırada kalın, buna bir şey yapamazlar. Büyük bir başarı elde edeceğiz."

Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

"HER YERDE ÇOK İYİ GİTTİĞİMİZİ DUYUYORUM"

Öte yandan ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı. Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi. Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

"AKSİNİ İDDİA EDENLER BENCE DELİ"

Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz - Son Dakika

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