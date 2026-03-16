İran\'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Orta Doğu'daki çatışma giderek büyüyor. Ülkenin ticaret ve turizm merkezi Dubai'de, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) yakınındaki bir yakıt depolama tankına insansız hava aracının isabet etmesi sonucu büyük çaplı yangın çıktı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanı yakınındaki yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK ASKIDA

Yetkililer saldırıda ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı. Yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Operasyonların yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından kademeli olarak normale döneceği belirtildi.

İRAN: HARK ADASI SALDIRISININ SORUMLUSU BAE

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Arakçi, roketlerden birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai'ye yakın bir noktadan ateşlendiğinin netlik kazandığını savundu.

KÖRFEZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilim Körfez ülkelerine de sıçradı. Yetkililer, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgenin iki binden fazla füze ve İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Bu saldırıların hedefleri arasında ABD üsleri, diplomatik temsilcilikler ve kritik petrol altyapıları yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı ise çatışmalar süresince dördü sivil olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.