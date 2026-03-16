İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
16.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
Haber Videosu

İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırıların BAE topraklarından düzenlendiğini öne süren açıklamaların ardından Dubai'den alevler yükseldi. Dubai Uluslararası Havalimanı yakınındaki bir yakıt tankına insansız hava aracının isabet etmesi sonucu yangın çıkarken, güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Orta Doğu'daki çatışma giderek büyüyor. Ülkenin ticaret ve turizm merkezi Dubai'de, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) yakınındaki bir yakıt depolama tankına insansız hava aracının isabet etmesi sonucu büyük çaplı yangın çıktı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanı yakınındaki yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK ASKIDA

Yetkililer saldırıda ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı. Yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Operasyonların yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından kademeli olarak normale döneceği belirtildi.

İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vuruldu

İRAN: HARK ADASI SALDIRISININ SORUMLUSU BAE

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Arakçi, roketlerden birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai'ye yakın bir noktadan ateşlendiğinin netlik kazandığını savundu.

KÖRFEZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilim Körfez ülkelerine de sıçradı. Yetkililer, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgenin iki binden fazla füze ve İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Bu saldırıların hedefleri arasında ABD üsleri, diplomatik temsilcilikler ve kritik petrol altyapıları yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı ise çatışmalar süresince dördü sivil olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Son Dakika Dünya İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:09:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.