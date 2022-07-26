Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı - Son Dakika
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Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı

26.07.2022 13:23

Filipinler'in Baranggay Baliwagan kentinde dünyaya gelen yavru bir kedi, görüntüsü nedeniyle uğursuz ilan edildi. Odaya kapatılan kediyi başkaları da uzaylıya benzetince, tartışmaların fitili ateşlendi.

Baranggay Baliwagan kentinde 20 Temmuz'da dünyaya gelen bir canlı, görüntüsü nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Michael Severino adlı gencin kedisi tarafından dünyaya getirilen yavru önce maymuna, ardından da uzaylıya benzetildi. Ancak kimse yavruyu bir türlü kediye benzetemedi.

UĞURSUZ İLAN EDİLDİ

Michael Severino yavrunun görüntülerini internette paylaşınca ortalık birbirine girdi. Filipin yerlileri, canlının kötü ruhu simgelediğini ve lanetli olduğunu iddia etti. Ayrıca kimsenin de bu canlıyı görmemesi gerektiği belirtildi.

ODAYA KAPATTI

Gelen tepkiler üzerine dayanamayan Michael Severino, kediyi odadaki bir cam kavanozun içine kapattıktan sonra kimsenin görmesine izin vermedi. Olayla ilgili açıklama gerçekleştiren bir veteriner hekim, araştırmalarının devam ettiğini ancak büyük bir ihtimalle yavrunun gelişimi duran bir kedi embriyosu olduğunu ifade etti.

İşte tartışma yaratan canlının görüntüleri:

Dünya bu doğumu konuşuyor! Odaya kapatılıp, lanetli ilan edildi: Kimse içeri bakmayacak
Dünya bu doğumu konuşuyor! Odaya kapatılıp, lanetli ilan edildi: Kimse içeri bakmayacak
Dünya bu doğumu konuşuyor! Odaya kapatılıp, lanetli ilan edildi: Kimse içeri bakmayacak
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