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Hollanda'da Prenses Amalia bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek - Son Dakika
BBC

Hollanda'da Prenses Amalia bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek

13.10.2021 02:26
Hollanda'da Prenses Amalia bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek

Hollanda hükümeti, Kraliyet tahtının varisi Prenses Amalia'nın bir kadınla evlenmek istemesi durumunda tahttan feragat etmesine gerek olmadığını bildirdi.

Hollanda hükümeti, Kraliyet tahtının varisi Prenses Amalia'nın bir kadınla evlenmek istemesi durumunda tahttan feragat etmesine gerek olmadığını bildirdi.

Başbakan Mark Rutte, bir veliaht prens veya prensesin aynı cinsiyetten biriyle evlenmesi için bir rıza yasasının önünde hiçbir engel görmediğini söyledi.

Yasa gereği, Hollanda tahtının varislerinin, kendi cinsinden biriyle evlenmek istemeleri durumunda, tacından vazgeçmek zorunda.

Hollandalı siyasi hukukçu ve kraliyet ailesi uzmanı Peter Rahwinkel, geçtiğimiz günlerde yayımlanan, "Amelia, Görev Çağırıyor" adlı kitabında, bu düzenlemeyi hatırlatarak, hükümetin tutumunun hala aynı olduğunu yazmıştı.

Hollanda hükümeti, 2000 yılında, veliaht prens ya da prenseslerin kendi cinsinden kişilerle evlenmesine çekince koymuştu.

Dönemin Adalet Bakanı Job Cohen, tahtın kalıtsal olduğunu belirterek, aynı cinsten iki kişinin evliliğinden çocuk olmayacağı için, krallığın bu kalıtsal niteliğinin ortadan kalkacağını savunmuştu.

İki parti konuyu Meclis'e taşıdı

İktidar ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) ile muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA), bunun günümüz Hollanda standartlarına uymadığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.

İki partinin verdiği zoru önergesini yanıtlayan Başbakan Mark Rutte, Prenses Amalia'nın bir hemcinsiyle evlenmesi durumunda tahttan feragat etmesine gerek olmadığını söyledi.

Başbakan, evlenen aynı cinsten iki kişinin edindiği çocukların taht için uygun olup olmayacağı sorusuna yanıt vermedi.

Hollanda Anayasası'nda, kral ya da kraliçe yerine, yasal olarak soyundan gelen birinin tahta geçmesi öngörülüyor.

İşçi Partisi, bunun aynı cinsiyetten evlilik sonrası, taşıyıcı anne ya da sperm bağışı yoluyla doğan veya evlat edinilen çocukları da kapsayıp kapsamadığını sordu.

Rutte'ye göre, anayasadaki hükümlerin amacı, yasal zemini belirtmek ancak günümüzde aile hukuku, çocukların otomatik olarak kendileriyle ilgilenen ebeveynlerin soyundan geldiğini kabul etmekte.

O nedenle, Hollanda tahtına ilişkin verasetin anaysada belirtildiği gibi uygulanmak zorunda olmadığını vurgulayan Başbakan, gelecekte, Kraliyet Ailesi'nden böyle bir istek gelirse, Senato ve Temsilciler Meclisi, bu konuyu değerlendirebileceğini söyledi.

7 Aralık'ta 18 yaşına basacak

7 Aralık'ta 18 yaşına basacak olan Prenses Amalia'nın, kendi cinsinden biriyle evlenmeyi düşündüğüne dair herhangi bir belirti yok.

Kral Willem-Alexander ile Kraliçe Maxima'nın 3 kızından en büyüğü olan Amalia, babasının 30 Nisan 2013'te tahta taç giymesinin ardından, Hollanda Kraliyeti tahtının resmi varisi oldu,

Son 113 yıl kadınların yönetiminde bulunan Hollanda Kraliyeti, 2013 yılından itibaren 3 kuşak sonra yeniden erkek yönetimine geçti. Kraliçe Wilhelmina, kızı Juliana ve torunu Beatrix'in ardından, Kral Willem-Alexander tahta çıktı.

Ancak 3 kız çocuğu bulunan Willem-Alexander'dan sonra taht yeniden kadınlara geçecek.

Hollanda'da Prenses Amalia bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek
Hollanda'da Prenses Amalia bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek

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Son Dakika Dünya Hollanda'da Prenses Amalia bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek - Son Dakika Dünya

BBC

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