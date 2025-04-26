Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

Dünya liderleri Papa\'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Papa Francis'in cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya geldi. Öte yandan çok sayıda lider Zelenskiy ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecini de görüştü.

26.04.2025 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'nın liderleri, Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya liderleri, Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme, Hristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleşti.

MACRON İLE BİRE BİR GÖRÜŞME

Dörtlü zirvenin yanı sıra bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında ateşkes meselesini görüştü.

Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

"UKRAYNA KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIR"

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verme amacında hemfikir olduklarını aktaran Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy'nin ateşkesin uygulanması için Amerikalılar ve Avrupalılarla çalışmak istediğini kaydederek, "Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası (Rusya) Devlet Başkanı Putin'de" değerlendirmesinde bulundu. Emmanuel Macron, Ukrayna'da hem ateşkesin sağlanması hem de bu ülkede kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

İTALYA LİDERİ: UKRAYNA'NIN ATEŞKESE HAZIR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen isimlerden biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin, bugün Chigi Sarayı'nda bir araya geldiği belirtilerek, "Liderler görüşmelerinde, (ABD) Başkan (Donald) Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik, egemenlik ve özgürlük dolu bir gelecek garanti edecek adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına verdikleri desteği yinelediler" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarından ötürü taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başbakan, bu eylemleri kesin bir dille kınadığını ifade ederek, derhal ve koşulsuz bir ateşkese duyulan acil ihtiyaca ve Moskova'nın barış sürecinin başlatılması için somut bir taahhütte bulunmasının gerekliliğine dikkati çekti. Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın derhal bir ateşkes için tam anlamıyla hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şimdi beklenti, Rusya'nın da barış yolunda ilerleme arzusunu somut adımlarla göstermesidir."

ZELENSKİY TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi ABD Başkanı Trump ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Zelenskiy, "İyi bir toplantıydı. Birçok şey konuştuk. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyorum. İnsanlarımızın hayatlarını korumak, tam ve şartsız ateşkes, başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış. Ortak sonuçlar elde etmemiz halinde tarihi olma potansiyeline sahip oldukça sembolik bir toplantı. Teşekkürler Başkan Trump" açıklamasını yaptı.

Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

İNGİLTERE BAŞBABAKNI: GÜÇLÜ GARANTİLER BARIŞI SAĞLAYABİLİR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'da barış için çabaları artırmayı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.

Starmer ve Zelenskiy, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Zelenskiy de Starmer ile görüşmesi hakkında Telegram hesabından açıklama yaparak, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını aktardı ve şunları vurguladı: "Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı ve güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir."

Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Vladimir Zelenskiy, Emmanuel Macron, Donald Trump, Donald Trump, Papa Francis, İngiltere, Diplomasi, Politika, Vatikan, Ukrayna, Fransa, Dünya, Rusya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama

20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
07:26
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
01:29
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
00:59
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı
Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:19
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı
Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
00:10
Sazlıdere Barajı Açıklaması
Sazlıdere Barajı Açıklaması
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 21:35:23. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.