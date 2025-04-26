Dünya liderleri Papa\'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'nın liderleri, Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya liderleri, Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme, Hristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleşti.

MACRON İLE BİRE BİR GÖRÜŞME

Dörtlü zirvenin yanı sıra bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında ateşkes meselesini görüştü.

"UKRAYNA KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIR"

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verme amacında hemfikir olduklarını aktaran Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy'nin ateşkesin uygulanması için Amerikalılar ve Avrupalılarla çalışmak istediğini kaydederek, "Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası (Rusya) Devlet Başkanı Putin'de" değerlendirmesinde bulundu. Emmanuel Macron, Ukrayna'da hem ateşkesin sağlanması hem de bu ülkede kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

İTALYA LİDERİ: UKRAYNA'NIN ATEŞKESE HAZIR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen isimlerden biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin, bugün Chigi Sarayı'nda bir araya geldiği belirtilerek, "Liderler görüşmelerinde, (ABD) Başkan (Donald) Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik, egemenlik ve özgürlük dolu bir gelecek garanti edecek adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına verdikleri desteği yinelediler" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarından ötürü taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başbakan, bu eylemleri kesin bir dille kınadığını ifade ederek, derhal ve koşulsuz bir ateşkese duyulan acil ihtiyaca ve Moskova'nın barış sürecinin başlatılması için somut bir taahhütte bulunmasının gerekliliğine dikkati çekti. Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın derhal bir ateşkes için tam anlamıyla hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şimdi beklenti, Rusya'nın da barış yolunda ilerleme arzusunu somut adımlarla göstermesidir."

ZELENSKİY TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi ABD Başkanı Trump ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Zelenskiy, "İyi bir toplantıydı. Birçok şey konuştuk. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyorum. İnsanlarımızın hayatlarını korumak, tam ve şartsız ateşkes, başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış. Ortak sonuçlar elde etmemiz halinde tarihi olma potansiyeline sahip oldukça sembolik bir toplantı. Teşekkürler Başkan Trump" açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE BAŞBABAKNI: GÜÇLÜ GARANTİLER BARIŞI SAĞLAYABİLİR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'da barış için çabaları artırmayı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.

Starmer ve Zelenskiy, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Zelenskiy de Starmer ile görüşmesi hakkında Telegram hesabından açıklama yaparak, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını aktardı ve şunları vurguladı: "Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı ve güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir."