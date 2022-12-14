ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık - Son Dakika
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ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık

14.12.2022 09:38

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'dan kanserle ilgili müjdeli bir haber geldi. ABD'li şirket, korona aşılarında da kullanılan mRNA teknolojisi sayesinde kanserli hücreleri yok etmeyi başardıklarını ve aşı sayesinde hastalığın yeniden ortaya çıkma riskinin yüzde 44 oranında azaldığını duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs aşılarında da kullanılan mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardığını duyurdu. ABD merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada aşının cilt kanserine sebep olan melanoma karşı etkili sonuçlar ortaya çıkardığı belirtildi.

YENİDEN ORTAYA ÇIKMA RİSKİNİ YÜZDE 44 AZALTIYOR

Moderna'nın aşısı ile birlikte Merck'in geliştirdiği Keytruda isimli ilacın birlikte kullanılması durumunda ölümcül cilt kanserinde ölüm ya da hastalığın yeniden ortaya çıkması riskini sadece Keytruda kullanılması durumuna oranla yüzde 44 oranında azalttığı açıklandı.

MODERNA VE BIONTECH'İN HİSSELERİ FIRLADI

Şirketler tarafından yapılan açıklamada, "Bu sonuç istatistiksel olarak önemli ve klinik olarak çok anlamlı bir gelişme" denildi. Verilerin paylaşılması sonrasında Moderna'nın hisseleri artarken mRNA bazlı aşı çalışmaları yürüten Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BioNTech'in hisseleri yükseliş trendine girdi. Bu araştırmanın mRNA aşı teknolojisi ile ilaçların birlikte kullanımının bağışıklığa nasıl etki edeceğini gösteren ilk araştırma olarak kayıtlara geçerken, teknik olarak bu yöntemin diğer kanser türlerine de etkisi olduğunu aktardı.

YAN ETKİ RİSKİ YÜZDE 14.4

Moderna'nın tıbbi gelişmelerden sorumlu genel müdür yardımcısı Paul Burton da, "Bu araştırma sonuçları kanserin tedavisinde yeni bir bakış açısı sağlayacak" dedi. Üçüncü ve dördüncü evredeki 157 cilt kanseri hastasını inceleyen bilim insanları sadece Keytruda kullanılan durumlarla hem mRNA bazlı aşı hem de Keytruda kullanılan durumları kıyasladı. Her iki ilacın kullanıldığı durumlarda yan etki görülmesi durumu yüzde 14.4 olarak kayıtlara geçerken sadece Keytruda kullanımında ise yan etki görülme oranının ise yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtildi.

AŞI NASIL ÇALIŞIYOR?

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre kişiye özel olarak geliştirilebilecek aşı için hastadan tümör örneği ve sağlıklı doku örneği alıyor. Daha sonra uzmanlar gen dizilimini, mutasyona uğrayan proteinleri ve diğer verileri inceleyerek kişiye özel bir kanser aşısı geliştiriyor. Bu karışım hastaya enjekte edildiğinde hastanın hücreleri bir üretim merkezi gibi çalışarak bunun kopyalarını üretiyor ve bağışıklık sistemi tümörü fark edip yok edebiliyor. Moderna, kişiye özel bir aşının 8 haftalık bir sürede üretilebildiğini de belirtti.

ARAŞTIRMA HENÜZ İNCELENMEDİ

Fakat bazı uzmanlar bu araştırmanın henüz çok ufak bir bölümünün kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan uzmanlar bu araştırma sonuçlarının henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığına da dikkat çekti.

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Koronavirüs, Moderna, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık - Son Dakika
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