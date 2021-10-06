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Sarah Everard anmasında gözaltına alınan kadın, Tinder'da 50 polisin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi - Son Dakika
BBC

Sarah Everard anmasında gözaltına alınan kadın, Tinder'da 50 polisin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi

06.10.2021 05:59
Sarah Everard anmasında gözaltına alınan kadın, Tinder'da 50 polisin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi, System.String[]

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir polis tarafından kaçırılıp öldürülen Sarah Everard için yapılan anmada gözaltına alınan Patsy Stevenson, 50 civarında polisin çöpçatanlık uygulaması Tinder’da kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir polis tarafından kaçırılıp öldürülen Sarah Everard için yapılan anmada gözaltına alınan Patsy Stevenson, 50 civarında polisin çöpçatanlık uygulaması Tinder'da kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

28 yaşındaki Stevenson, 13 Mart'taki anmanın ardından yaşanan bu durumun kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Stevenson memurların, polislerden korktuğunu bildiklerini ve bunun bilinciyle iletişime geçtiklerini düşündüğünü söyledi:

"Profillerinde üniformalı fotoğrafları var veya 'Ben polisim' yazmışlar. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlamıyorum.

"Bir çeşit gözdağı verme gibi, 'Seni görüyoruz' diyorlar sanki ve bu da beni korkutuyor."

Emniyet teşkilatı ise "Memurlarımız hem görev sırasında hem de görevde değilken profesyonelce davranmak zorundadır" açıklamasında bulundu.

Londra'da yüzlerce kadının katıldığı anma, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yasa dışı ilan edilmiş ve katılan kadınların bir kısmı gözaltına alınmıştı.

Stevenson bu cinayetin bir dönüm noktası olduğunu, "herkesin benzer şeyler yaşadığını fark ettiğini" fakat polisin kitleyi dağıtmaya çalışması ile ortamın hızla korkutucu bir hâle dönüştüğünü söyledi.

Stevenson gözaltı sonrası kesilen 200 sterlinlik cezaya da itiraz etmişti.

Gözaltına alınmasının ardından internette komplo teorisiyle uğraşanların odağına girdiğini, anmaya katılarak polise yönelik saldırıları meşrulaştırmayı amaçlayan bir paralı aktör olduğuna dair bilgilerin yayıldığını ve "sayısız ölüm ve kaçırılma tehdidi aldığını" da ekledi:

"Dışarda birinin bana baktığını görünce hep korkuyorum.

"Sizin yaşadığınız gibi korku duymadan yaşamayı isterdim.

"Fakat ben bir kadınım."

Polis karşıtı bir insan olmadığını ve ölüm tehditlerini yetkililere bildirdiğini söyleyen Stevenson, Tinder'dan iletişime geçen polisler konusunda ise bir başvuru yapmadığını belirtti.

Emniyet teşkilatının kadınlara verdiği, sokakta kendilerini durduran bir polisin davranışından endişe duyarlarsa yoldan geçen bir otobüse el etmeleri tavsiyesi hakkında da konuşan Stevenson, bu yaklaşımın sorunun bir parçası olduğunu ekledi:

"Kadınlara hayatta kalmak için neler yapmaları gerektiğini söylemeyi bırakın.

"Onlara daha fazla güvenebilmemiz için durumu düzgün bir şekilde inceleyip, insanların endişelerini dinleyip bunları gidermek için harekete geçmeleri lazım."

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı ise Stevenson'un kendileriyle iletişime geçerek daha fazla bilgi vermesini ve böylece yanlış davranışlarda bulunan polis olup olmadığını inceleyebileceklerini söyledi.

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın başında bulunan Dame Cressida Dick, istifa çağrılarını karşılıksız bırakırken emniyet birimleri içindeki standartlara ve kültüre dair bağımsız bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

Analiz: Lauran Moss, BBC Muhabiri

Patsy Stevenson'un aldığını söylediği ölüm tehditleri, yalnızca polislerin değil tüm toplumun kadınlara yönelik davranışlarının tartışıldığı bir dönemde geldi.

Stevenson'un gözaltına alındığı an çekilen fotoğraf tüm ülkede şok dalgası yaratmış, olayı inceleyen polis denetleme teşkilatı ise polislerin kurallara uygun davrandığını açıklamıştı.

Pats gibi kadınlar artık vaat duymak değil, icraat görmek istiyor.

Ona yöneltilen tehditler sadece sokakların değil, aynı zamanda insanların her gün kullandığı sosyal medya platformlarının da daha güvenli olması gerektiğini gösteriyor.

Bu, polis faaliyetlerinin ötesine geçen bir konu.

Sarah Everard anmasında gözaltına alınan kadın, Tinder'da 50 polisin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi
Sarah Everard anmasında gözaltına alınan kadın, Tinder'da 50 polisin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi

England, Londra, Polis, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sarah Everard anmasında gözaltına alınan kadın, Tinder'da 50 polisin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

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