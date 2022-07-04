Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi

04.07.2022 12:54

ABD'deki bir tıp merkezinde yapılan çalışmada, 30 yıldır kısmi felçli olan adamın beynine makine bağlandı. Makine sayesinde keki kesip kendisini beslemeyi başaran adam, doktorları bile şaşkınlık içinde bıraktı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Tıp Merkezi'nde tüm dünyanın yakından takip ettiği bir deney gerçekleştirildi. Uzun süren çalışmaların ardından 30 yıldan bu yana felç olan bir hastanın beynine, elektrikli dalgalar gönderen robot bağlandı.

ÖNÜNE KEK KONULDU

Daha sonra felçli adamın önüne kek konuldu ve robot sayesinde kendi kendini beslemesi beklendi. Adam, biraz zorlanmasının ardından keke uzandı ve elindeki bıçakla keki kesip kendi kendisini beslemeyi başardı.

Dünya bu anları hayretle izledi! Felçli adamın beynine makine bağlandı, sonrasında olanlar doktorları bile şaşırttı

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Felçli adamın, tam 30 yıl sonra kendi kendini besleyebilmesi ve hareket kabiliyetini kullanması, çalışmaya katılan doktorları dahi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Francesco Tenore, "Hareket kabiliyeti kısıtlı olan insanlara, gelişen teknoloji ile birlikte hareket kabiliyeti kazandırmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Dünya bu anları hayretle izledi! Felçli adamın beynine makine bağlandı, sonrasında olanlar doktorları bile şaşırttı

"İNSAN BENZERİ EL BECERİSİ GEREKİYOR"

Çalışmanın öncüleri arasında yer alan Dr. David Handelman ise, "Robotların, işlevselliği azalmış insanlar için fayda sağlamasını hedefliyoruz. Ama robotların bunu yapması için insan benzeri el becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda önümüzdeki hedef bu" ifadelerini kullandı.

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