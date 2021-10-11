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Times: İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı Yunanistan'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Times: İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı Yunanistan'da coşkuyla kutlandı

11.10.2021 07:33
Times: İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı Yunanistan'da coşkuyla kutlandı

İngiliz Times gazetesi, İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı nedeniyle hafta sonu Yunanistan'da yapılan törenlere sayfalarında yer verdi.

İngiliz Times gazetesi, İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı nedeniyle hafta sonu Yunanistan'da yapılan törenlere sayfalarında yer verdi. Gazete, Haçlı donanmasının Osmanlı İmparatorluğu karşısında elde ettiği zaferin Yunanistan'da coşkuyla kutlandığını yazdı.

7 Ekim 1571'de Patra Körfezi açıklarındaki savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemindeki en büyük deniz mağlubiyeti olarak görülüyor.

Times'taki haberde ise İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı nedeniyle Yunanistan'da ayinler, hava fişek gösterileri ve askeri geçit töreni yapıldığı belirtiliyor.

Yunanistan'ın elde ettiği bir zafer olmasa da, ülkede akademisyenlerin ve yetkililerin, Yunanlıların bu savaştaki rolünü ve savaşın Yunanistan'ın tarihindeki önemini ön plana çıkarmaya başladığına dikkat çekiliyor.

Yunanistan'ın geçen hafta Fransa'yla imzaladığı savunma işbirliği anlaşması, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, dün İnebahtı'da yapılan törene katıldı ve denize çelenk bıraktı.

Katerina Sakelaropulu, "Hristiyan askerlerin fedakarlıklarını ve savaşa katılımlarıyla özgürlük fikrine sıkıca bağlı olduklarını kanıtlayan Yunanlıların kahramanlıklarını onurlandırıyoruz. İnebahtı'daki zafer, Balkanların köleleştirilmiş halklarına umut verdi ve Türklere karşı ulusal bilincin ortaya çıkmasını sağlayan bir dizi devrimci eylemi tetikledi" dedi.

'Hükümet, bağımsızlık kutlamaları halkın moralini artırmak için kullandı'

Sakelaropulu'nun bu sözlerine yer veren Times'taki haberde şu satırlar da yer alıyor:

"Yetkililer, İnebahtı'daki anma törenleri ile Yunanistan'ın Osmanlılardan kurtuluş mücadelesinin başlamasının 200. yıl dönümü arasında bağlantı kurdular.

"Başbakan Kyriakos Miçotakis'in muhafazakar hükümeti, bağımsızlık kutlamalarını, Yunanistan'ın 10 yıl süren mali krizden kurtulması sonrası halkın moralini artırmak için kullandı. Hükümet yetkilileri, 16. yüzyılın Haçlı İttifakı'nı, Avrupa Birliği'nin Hristiyanlığın değerlerini savunmasına benzettiler ve Yunanistan'ın müttefiklerine Türkiye'ye karşı ülkeyi destekleme çağrısı yaptılar."

Yunanistan'da, İnebahtı'da ölenler anısına inşa edilen ilk heykelin Kefalonya adasında açıldığı da hatırlatılıyor haberde.

Times'taki haber, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun sözleriyle noktalanıyor:

"Bu zafer Avrupa'yı, İslam'ın yayılmacı politikalarından kurtarıp özgürleştirdi. Hristiyan güçlerin bu birliği, Avrupa değerlerini savunmaya yönelik işbirliğinin ilk örneği olarak görülebilir."

Yunanistan, İnebahtı, Gazete, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Times: İnebahtı Deniz Savaşı'nın 450. yılı Yunanistan'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika Dünya

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