Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer\'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Avrupa Birliği, ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 öncesi üretilen ürünlerini, içerisinde yasaklı madde BMHCA bulunduğu gerekçesiyle acil olarak toplatma kararı aldı. Söz konusu maddenin hamile kadınlar ve bebeklere zarar verdiği belirtilirken, Eyüp Sabri Tuncer'den yapılan açıklamada, ''2022 öncesinde bu madde dünya çapında serbestçe kullanılıyordu.'' sözleriyle tepki gösterildi.

15.09.2024 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 öncesi üretilen kolonyalarında yasaklı madde BMHCA tespit edildiği gerekçe göstererek ürünleri toplatma kararı aldı.

AVRUPA'DA EYÜP SABRİ TUNCER'İN KOLONYALARI TOPLATILACAK

Türkiye'nin dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e Avrupa Birliği'nden (AB) şoke eden karar geldi. AB, Mart 2022'den önce üretilen bazı ürünlerini acil toplatma kararı aldı. Ürünlerde yasaklı madde BMHCA olduğu, bunun hamilelere ve anne karnındaki bebeklere ciddi zararlar verebileceği, kararın da bu yüzden alındığı belirtildi.

İÇERİSİNDE YASAKLI MADDE TESPİT EDİLDİ

Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, toplatmaya konu olan ürünlerde 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) adlı yasaklı madde kullanıldığı kaydedildi. Söz konusu maddenin, üreme sistemine zarar verdiği ve cilt hassasiyeti yarattığı ifade edildi. Mart 2022'den önce üretilen bu ürünlerin, AB kozmetik yönetmeliklerine uygun olmadığı vurgulandı.

TOPLATILACAK ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Toplatılacak ürünler listesinde, Eyüp Sabri Tuncer'in ünlü kolonyaları ve kozmetik ürünleri de yer alıyor. İşte karara konu olan bazı ürünler:

  • Bodrum Mandalinası (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)
  • Combative for Men (250 ml)
  • Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli (600 ml)
  • Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun (750 ml)
  • El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml)
  • Empress (50 ml)
  • Gardenya (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)
  • Hatıralar (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)
  • Klasik Limon (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)
  • Love Kisses (50 ml, 250 ml)
  • Okyanus (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)
  • Peaceful for Men (250 ml)
  • Pure Love (50 ml, 250 ml)
  • Tıraş Kolonyası No 2 (250 ml)
  • Tütün (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)
  • Warm Sugar (50 ml, 250 ml)
  • Wild Beauty (50 ml, 250 ml)
  • Yasemin (1 L/ 400 ml/ 200 ml/ 150 ml)

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Değerli Müşterilerimiz, Eyüp Sabri Tuncer olarak, ürünlerimizin güvenliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu her zaman önceliğimizdir. 1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği'nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz.

"ÜRÜNLERİN SATIŞINI DURDURDUK"

Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022'den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.

Markamıza duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ederiz. 100 yıllık tecrübemizle, her zaman sağlığınızı ön planda tutarak, Avrupa Birliği kriterlerine uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz. Saygılarımızla."

Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

BMHCA MADDESİ NEDİR?

BMHCA, kimya endüstrisinde kullanılan bir kısaltma olarak "Butylphenyl Methylpropional" anlamına geliyor. Bu madde, genellikle kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde koku verici bir bileşen olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Lilial olarak da adlandırılıyor. Ancak, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerde, olası sağlık riskleri nedeniyle kullanımı kısıtlanmış veya yasaklandı. Lilial, alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği endişeleri nedeniyle kısıtlamalara tabi tutuldu. 2022'den itibaren, AB'de kozmetik ürünlerinde kullanımı tamamen yasaklandı.

Eyüp Sabri Tuncer, Avrupa Birliği, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Dünya, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu: Korona boyunca kullandığımız dezenfektanlara ne demeli? Bir içmediğimiz kalmıştı 101 9 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: İç piyasaya ver kanser yapsa bile gider bizde:):) 84 5 Yanıtla
  • Ali Tufan: Bizde üç şişe var. Hepsini dökeceğim. Dünyaca ünlü mü? Ah canım benim. :) 33 33 Yanıtla
  • Ali Tufan: Bizim sağlığımız daha az mı önemli? Yetkililere sesleniyorum: Türkiye’de de toplatılsın madem zararlı! 57 7 Yanıtla
  • volkan acar: 2022 den beri niye kullanılıyor o zaman 36 4 Yanıtla
  • Ramo: İsrail ürünlerini boykot ediyoruz diye Avrupa'da Bizim ürünlerimize böyle bir kılıf uyduruyor Beypazarı sodamızı karaladığı gibi şimdi kolonyağımızı karaliyor 10 1 Yanıtla
  • Buruk Ali: 2022 yılına kadar olanlar. Zaten eski ürünler, başka bir sitede oludum adamlar bütün kozmetik sektörü ürünlerini geri topladı diyor. Ozzuruktan nem kapan bi milletiz. 1,5 kebabın yanında diyet kola içen bir toplum bu kadar şaaapmasın 5 1 Yanıtla

23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement