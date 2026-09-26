Dünyaca ünlü maceracı, yüzyıllık gizemin peşinden Türkiye'ye geldi

Dünyaca ünlü maceracı Bear Grylls, bu kez dünyanın zorlu coğrafyalarından biri için değil, yüzyıllardır cevabı aranan bir gizemin peşinden Türkiye’ye geldi. Grylls’ın rotası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi araştırmalarının sürdüğü bölge oldu.

BEAR GRYLLS AĞRI DAĞI'NDA

Hayatta kalma programlarıyla dünya çapında tanınan Bear Grylls, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh’un Gemisi’ne ait olduğu ileri sürülen oluşumun bulunduğu alanı ziyaret etti. Bölgede araştırmalar yürüten Noah’s Ark Scans ekibi de Grylls’ın mevcut bulguları yerinde görmek amacıyla alana geldiğini açıkladı. Son görüntülerde araştırma sahasında büyük bir sondaj makinesinin çalışmalarda kullanıldığı görülüyor. Ekipler, bölgenin altında bulunan yapıların niteliğini belirlemek amacıyla farklı yöntemlerle incelemelerini sürdürüyor.

"KANITLARI KENDİ GÖZLERİYLE GÖRMEK İÇİN GELDİ"

Noah’s Ark Scans ekibi, Bear Grylls’ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada araştırmaların uluslararası ölçekte ilgi gördüğünü belirtti. Açıklamada, “Ağrı Dağları'nda burada yaptığımız araştırmalarla ilgili haberler dünya çapında yayılıyor ve Bear Grylls, kanıtları kendi gözleriyle görmek için Nuh'un Gemisi alanına geldi” ifadeleri kullanıldı. Ünlü maceracının ekibi de bölgede yürütülen bilimsel araştırmaları ve keşif çalışmalarını kayıt altına alıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ DOĞUBAYAZIT'TAKİ ÇALIŞMALARDA

ABD ve İngiltere’den gelen film ekipleri de Nuh’un Gemisi anlatısını konu alan uluslararası belgesel projeleri için Doğubayazıt’ta çalışma yürütüyor. Araştırmaların merkezinde, 1959 yılında Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları incelenirken fark edilen gemi biçimindeki oluşum bulunuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığındaki ekip, Amerikalı araştırmacı Andrew Jones’un desteğiyle bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

RADARDA DİKKAT ÇEKEN BOŞLUKLAR

Çalışmalarda ilk olarak GPS noktaları belirlendi ve alanın üç boyutlu haritaları oluşturuldu. Ardından yapılan radar taramalarında koridor veya oda olabileceği değerlendirilen bazı boşluklar tespit edildi. Araştırmacılar bu bölgelerde sondaj ve toprak analizlerini yoğunlaştırdı. Prof. Dr. Atila, alınan numunelerin kış boyunca inceleneceğini belirterek, “Bu toprak numuneleri kış boyunca analiz edilecek” dedi.