Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

ABD'nin Venezuela'ya yönelik başlattığı askeri operasyon, Karayipler'de turizmi ve ulaşımı felç etti. Hava sahasının kapatılmasıyla bölgede mahsur kalan Leonardo DiCaprio, Natalie Portman ve Mike Tyson gibi isimler, lüks adalardan çıkış yolu arıyor.

HAVA SAHASI KAPANDI, TİCARİ UÇUŞLAR DURDU

Venezuela hattındaki askeri hareketlilik nedeniyle Karayipler üzerinde uçuş yasağı ilan edilmesi, yılbaşı tatili için bölgeyi seçen binlerce kişiyi vurdu. Güvenlik protokolleri kapsamında hava sahasının sivil trafiğe kapatılması; St. Barts, Saint Martin ve Anguilla gibi popüler destinasyonlarda ticari uçuşların yanı sıra özel jet seferlerini de tamamen durdurma noktasına getirdi.

ÜNLÜLER ADALARDA REHİN KALDI

Tatil cenneti olan Karayipler, dünyaca ünlü yıldızlar için bir anda ulaşım krizine dönüştü. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Mike Tyson ve Queen Latifah gibi isimlerin günlerdir bölgeden ayrılamadığı öğrenildi. Bazı tatilcilerin feribot ve teknelerle komşu adalara geçerek açık hava sahası bulma girişimi ise sahil güvenlik engeline takıldı. Bölgedeki lüks otellerde boş oda kalmazken, mahsur kalan milyarderler ve ünlüler özel charter uçuşları için havacılık şirketlerini ablukaya aldı.

ÖDÜL TÖRENLERİNE "VENEZUELA" ENGELİ

Ulaşım krizi Hollywood'un takvimini de altüst etti. Leonardo DiCaprio'nun bu kriz nedeniyle Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri'ne katılamadığı öğrenildi. Altın Küre Ödülleri'ne sayılı günler kala Natalie Portman'ın ise hâlâ dönüş yolu aradığı ve törene yetişip yetişemeyeceğinin belirsizliğini koruduğu bildirildi.

LÜKS TATİL KAOSA DÖNÜŞTÜ

Bölgedeki yerel kaynaklar, hava sahasının ne zaman açılacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirtiyor. Tatillerini yarıda kesmek zorunda kalan ancak fiziksel olarak adalardan çıkamayan tatilciler için Karayipler'deki tropikal huzur, yerini bekleyişe ve kriz yönetimine bırakmış durumda.