Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye

23.03.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi gittiğini ve saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Bu açıklamalar İran tarafından yalanlandı, herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtildi. Karşılıklı bu mesajların ardından ABD basını Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın 2 gündür İran ile ABD arasında arabuluculuk trafiği sürdürdüğünü bildirdi.

TRUMP'TAN "GÖRÜŞME" VE ERTELEME SÖZLERİ

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 24 gündür sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Trump ayrıca, görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

İRAN'DAN NET YANIT: GÖRÜŞME YOK

Trump'ın açıklamaları Tahran'da karşılık buldu. Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı yetkililer, ABD ile herhangi bir doğrudan ya da dolaylı görüşme yapılmadığını belirtti. Yetkililer, Trump'ın geri adım attığını savunarak, "Hedeflerimizin bölgedeki tüm enerji istasyonlarını kapsayacağını öğrenince geri çekildi" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DE YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı da görüşme iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, Trump'ın zaman kazanmaya çalıştığı öne sürüldü.

ARABULUCULUK TRAFİĞİ HIZLANDI

Öte yandan ABD ile İran arasında tırmanan gerilimi düşürmek için diplomasi trafiği hız kazandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Türkiye, Mısır ve Pakistan arabuluculuk rolü üstlendi.

Axios'un ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri son iki gündür hem Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff hem de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı temaslar yürütüyor.

"İLERLEME KAYDEDİLİYOR" MESAJI

ABD'li kaynak, sürecin devam ettiğini belirterek, "Arabuluculuk sürüyor ve ilerleme sağlanıyor. Amaç savaşı sona erdirmek ve tüm sorunları çözmek" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    savaşı sona erdirmek isteyen kim ki itrail lübnandan ilerleyip galon tepelerine kadar ilerleyip bop için hat açmak istiyor tüm gözler irandayken o lübnanın içinden geçiyor 5 0 Yanıtla
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    bu arada iran neden istedikleri gibi olmadı medya ve sosyal ağ yok iranda face ins yada x olsaydı çoktan halkı manüpüle edip sonuçlarını yapayzeka desteği ile smilasyon edip uygularlardı bunu yapamadıkları için rejimin değişmesini istiyorlar. burdan aldıkları ders ise halkı din ile cahil bırakmanın geri dönüşü olmadığını bunun yerine yarı cahil ve uyuşturulmuş toplumların daha kolay yönetildiğini anladılar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:56:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.