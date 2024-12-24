Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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Dünya

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

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Amazon ormanlarında yaşayan ve modern dünyayla hiç temas kurmamış Massaco kabilesinin ilk görüntüleri, Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai) tarafından belgelendi. Kabilenin nüfusunun 300'e yaklaştığı ve tamamen kendi kendine yettiği belirtildi. Kabile, uzun kulübeleri, hayvan kafataslarından yaptıkları totemler ve dış dünyaya karşı aldıkları sert önlemlerle dikkat çekiyor.

24.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:50
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Brezilya'nın Amazon ormanlarında yaşayan ve modern dünyayla hiç temas kurmamış son kabilelerden Massaco'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Kabile, yabancıları uzak tutmak için kurduğu tuzaklar ve gizemli ritüelleriyle dikkat çekiyor.

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai) tarafından yerleştirilen gizli kameralar, kabilenin günlük yaşamını belgeledi. Funai yetkilisi Altair Algayer, "Son keşif gezilerimizde yeni kulübeler gördük. Nüfuslarının 300'e yaklaştığını tahmin ediyoruz" dedi.

Batı Brezilya'nın Rondônia bölgesindeki 1 milyon dönümlük alanda yaşayan kabile, 3 metreden uzun yaylarla avlanıyor ve tamamen kendi kendine yetiyor. Araştırmacılar, kabilenin bu kadar uzun yayları nasıl kullandığını hala çözebilmiş değil.

Massaco'yu diğer Amazon kabilelerinden ayıran en önemli özellikler arasında uzun kulübeleri, hayvan kafataslarından yaptıkları totemler ve dış dünyaya karşı aldıkları sert önlemler yer alıyor. Kabile, bölgelerine yaklaşanları uzak tutmak için orman zemininde keskin ahşap kazıklardan oluşan tuzaklar kuruyor.

"Kabilenin varlığını belgelemek çok önemli," diyen Algayer, "Çünkü ancak bu şekilde yaşam alanlarını koruma altında tutabiliyoruz. 1992'den beri bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor ve kabile nüfusunun sürekli arttığını gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

Funai yetkilileri, kabilenin mevsimsel hareketlerini takip ederek araştırmalarını sürdürüyor. Massaco'nun yağmur mevsimi başında çayırlık alanları yakıp, yeni bitkiler filizlendiğinde o bölgeye yerleştiği belirlendi.

Brezilya'da varlığı bilinen 28 izole kabileden biri olan Massaco'nun korunması, Amazon ormanlarının geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

Kültür Sanat, Brezilya, Amazon, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

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