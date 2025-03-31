Düsseldorf'ta İmamoğlu ve Tutuklu Siyasetçiler İçin Protesto Mitingi - Son Dakika
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Düsseldorf'ta İmamoğlu ve Tutuklu Siyasetçiler İçin Protesto Mitingi

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CHP Almanya Federasyonu ve diğer dernekler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Düsseldorf'ta bir miting düzenledi. Katılımcılar, tutuklu siyasetçilerin ve gençlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

31.03.2025 10:56  Güncelleme: 11:27
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Haber: İlhan BABA

(DÜSSELDORF) - CHP Almanya Federasyonu, CHP Düsseldorf Birliği, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve Almanya Sol Parti üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasını Düsseldorf'ta protesto etti.

Düsseldorf'taki mitingde, Türkiye'de 19 Mart'ta başlayan ve "siyasi darbe" olarak nitelendirilen sürece karşı güçlü bir tepki gösterildi. Mitinge Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra bu ülkeden sendika, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve Alman vatandaşları da destek verdi.

Katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu siyasetçilerin ve gençlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Faşizme karşı uluslararası direniş şart"

Mitingde konuşan NRW SPD İkinci Başkanı Sarah Philipp, SPD Düsseldorf Belediye Meclisi Grubu Başkanı Sabrina Proschmann, Alman/Türk Toplumu Derneği Başkanı Wolfgang Weigel ve IG BAU Sendikası Düsseldorf Sekreteri Mahir Şahin, demokrasiye sahip çıkmanın uluslararası bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. "Faşizme karşı dayanışma uluslararası olmalıdır" mesajı mitingde yankı buldu.

CHP Federasyonu: "İmamoğlu'na özgürlük mücadelesi sürecek"

CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, yaptığı konuşmada, "İmamoğlu, belediye başkanları, çalışma arkadaşları ve iş insanları özgürlüklerine kavuşana dek mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Gösteri ve yürüyüş hakkını kullandıkları için tutuklanan gençlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Uçma, "Basının sesini kısmak halkın sesini susturmaktır. Özgür medya, demokratik toplumun temelidir," ifadelerini kullandı.

"Birleşik mücadele kazandırır"

CHP Düsseldorf Birliği Başkanı Ayfer Başlık da halkın iradesine karşı hiçbir gücün duramayacağını belirterek, "19 Mart akşamı sokağa çıkan gençler, barikatları aşan kadınlar ve demokratik haklarını savunan tüm yurttaşların birleşik mücadelesi bu sürecin kazananı olacaktır" dedi.

Eyleme ayrıca Eğitim Sendikası'nın Düsseldorf ve Krefeld şubeleri ile Alman Sendikalar Birliği (DGB) Düsseldorf ve Krefeld temsilcilikleri de destek mesajı gönderdi.

Miting, "İmamoğlu'na Özgürlük", "Faşizme Geçit Yok" ve "Demokrasi Kazanacak" sloganlarıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düsseldorf'ta İmamoğlu ve Tutuklu Siyasetçiler İçin Protesto Mitingi - Son Dakika

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