Dünya

Edirne'de kuraklık alarmı! Tunca Nehri'ni otlar kapladı

Haberin Videosunu İzleyin
30.08.2025 21:22
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle akışın durduğu alanlar geniş ot öbekleriyle kaplandı. Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, ''60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum'' sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.

Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nde aşırı sıcakların ve yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık nedeniyle su akışı durdu. Nehir, ot öbekleriyle kaplandı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin birçok kenti kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. O kentlerden biri de Trakya'nın en büyük kentlerinden Edirne oldu.

TUNCA NEHRİ'Nİ OTLAR KAPLADI

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, hazirandan itibaren kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma sebebiyle kritik düzeye geriledi. Tunca Köprüsü civarında su akışı büyük ölçüde durdu, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca'nın debisi, son kayıtlara göre saniyede 3 metreküp ölçüldü.

"İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"

Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, Son yılların en kurak ve sıcak döneminin yaşandığını belirterek "60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz." dedi.

"SU ADETA ERİYİP GİTMİŞ"

Bölgede yaşayan Mehmet Sofuoğlu da iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti. Yeterli yağışın olmadığını ve su kaynaklarının kuruma noktasına geldiğini anlatan Sofuoğlu, "Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otları görüyoruz. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tunca Nehri, Edirne, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

