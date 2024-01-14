Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

Ekvador'da "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden firar etmesi sonrasında yaşanan gerilim ordunun sokağa inmesiyle biraz olsun dinmiş görünüyor. Çok sayıda gardiyan ve polisi öldüren kartel üyelerini tek tek yakalayan Ekvador ordusu, bu kez de yakaladıkları çete üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedikleri görüntüyle gündemde. Askerlerin videoda, kartel üyelerine "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi de kükreyin" dedikleri görülüyor.

Çete elebaşı Adolfo Macias Salazar.

FİTO'NUN FİRARI ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasıyla kaosa sürüklenen ve 60 günlük OHAL ilan edilen Ekvador'da sokağa inen çete üyeleri çok sayıda gardiyan ve polisi rehin alarak katletmişti.

ORDU SOKAĞA İNDİ, GERİLİM BİRAZ OLSUN DİNDİ

Bir üniversite ve televizyon kanalını da basan kartel üyeleri ülkeyi deyim yerindeyse iç savaşın eşiğine sürüklemiş ancak Ekvador ordusunun sokağa inmesiyle tırmanan gerilim biraz olsun dindirilmişti.

"DIŞARIDA ASLAN GİBİ KÜKRÜYORDUNUZ, ŞİMDİ DE KÜKREYİN"

Kartel üyelerini tek tek yakalayan Ekvador ordusuna bağlı askerlere ait bir video ise kısa sürede gündem oldu. İnternete düşen görüntülerde çete üyelerini esir alan askerlerin "Dışarıda aslan gibi kükrüyordunuz, şimdi de kükreyin" sözleriyle zanlılardan aslan taklidi yapmalarını istediği anlar yer aldı.