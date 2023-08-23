El Salvador'un dev hapishanesindeki sıkışık koşullar dünya gündeminde - Son Dakika

El Salvador'un dev hapishanesindeki sıkışık koşullar dünya gündeminde

El Salvador\'un dev hapishanesindeki sıkışık koşullar dünya gündeminde
Son Güncelleme: 23.08.2023 14:55

El Salvador'un Terörle Mücadele Merkezi (CECOT) hapishanesinde 12.000 mahkum sardalya gibi sıkışık durumda bulunuyor. Hücrelerde yaklaşık 75 mahkumun uyuduğu hapishanede, sadece iki tuvalet ve iki lavabo paylaşılıyor. Mahkumlar, yiyecek ve ilaç talepleri için yetkililere yalvarıyor. İnsan hakları grupları, hapishanedeki çete üyelerinin muamelesini sorguluyor. Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, hapishanenin çetelere karşı savaşta önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

El Salvador'un dev hapishanesinin iç yüzü: 12.000 saçları sıfıra vurulmuş mahkumlar sardalya gibi sıkışmış durumda. Tecoluca'daki Terörle Mücadele Merkezi (CECOT), dünyanın cinayet başkentindeki çete şiddetini durdurmak amacıyla altı ay önce kapılarını açtı. Dev hapishane, MS-13 ve Calle 18 gibi en korkulan çetelerin 1980'lerin başında Los Angeles sokaklarında doğan 12.000 acımasız rakibini barındırıyor.

Mahkumların ağır şartlarda sardalya gibi üst üste yığıldığı El Salvador cezaevi yine dünya gündeminde

Her 100 metrekarelik hücrede yaklaşık 75 sıkışık mahkum metal yataklarda uyuyor, sadece iki tuvalet ve iki lavaboyu paylaşmak zorunda kalıyor.

"Burada her gün dayanmaya çalışıyoruz, Tanrı'nın yardımıyla değişmeye çabalıyoruz," Barrio 18 çetesinden José Hurquilla Bonilla, hücresinden söyledi.

Elleri bağlı, beyaz tişört ve şort giyen Nelson Velásquez, 3 numaralı binanın 13 numaralı hücresinde mahkum, farklı suçlar için toplamda 15 yıl hapis cezası çektiğini ancak şimdi yeni bir duruşma beklediğini söyledi.,

Mahkumların ağır şartlarda sardalya gibi üst üste yığıldığı El Salvador cezaevi yine dünya gündeminde

"Çocukken, herkes size yalan söyler ve sizi şekerle kaplar. Bir hataya düşersiniz ve büyüdüğünüzde bunun farkına varırsınız," dedi 37 yaşındaki mahkum.

Mahkumlar ayrıca, terminolojik olarak ölü olan mahkumlar için yiyecek ve ilaç verilmesi için yetkililere yalvarıyorlar.

Hapishane binalarının eğimli çatısı, mahkumlar için doğal havalandırmayı garanti ederken, hücreleri ayıran avluya güneş ışığını süzen çatı penceresi boşluklarına sahiptir.

El Salvador İnsan Hakları Komiseri Andrés Guzmán hapishaneyi ziyaret etti ve mahkumların "iyi durumda olduğunu ve insan haklarının saygılandığını" ısrarla belirtti. Ancak insani gruplar, CECOT'taki çete üyelerinin nasıl muamele gördüğünü sorguladı.

Mahkumların ağır şartlarda sardalya gibi üst üste yığıldığı El Salvador cezaevi yine dünya gündeminde

Hapishane koğuşlarının dışarıya çıkma, dövülme ve işkence görme gibi imkanları olmadığını söylüyorlar. BM, on binlerce mahkum arasında en az 1.600 çocuk mahkum olduğunu açıkladı.

İnsan hakları grubu Cristosal'ın bir raporu, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin çetelere karşı acımasız kampanyasını başlattığı yılda 174 mahkumun işkence gördüğünü ve dehşet verici şekillerde öldürüldüğünü buldu.

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, dev yeni hapishanede mahkumların artık "fahişelere, PlayStasyonlara, ekranlara, cep telefonlarına ve bilgisayarlara" erişiminin olmayacağını söyledi.

Şiddetli suçlara karşı kampanyanın bir parçası olarak, hapishane gündüz ve gece 600 asker ve 250 polis memuru tarafından korunurken, hapishane yetkilileri içeriyi tüfeklerle koruyacak ve "kaçmanın imkansız olduğunu" belirtti.

Hükümet, hapishanedeki iletişimi engellemek için hücre telefonu sinyallerini engelleyen elektronik ekipmanların kullanılacağını söyledi.

Tecoluca yakınlarındaki 166 hektarlık bir alanda inşa edilen hapishane, dünyanın en büyük hapishanesi olabileceğine inanılıyor. Şu anki rekor, Guinness Dünya Rekorları'na göre İstanbul, Türkiye'deki Silivri Cezaevleri Kampüsü'ne ait.

Bukele, yeni dev hapishanenin "çetelere karşı savaşı sonunda kazanmak için temel bir unsur olduğunu" söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya El Salvador'un dev hapishanesindeki sıkışık koşullar dünya gündeminde - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için hamleler istedi
15:21 CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Babacan'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım
15:15 Kuduz teşhisiyle tedavi gören şahıs yaşamını yitirdi
14:59 Arda Güler beklenenden çok daha hızlı iyileşiyor! Sahalara dönebileceği tarih netleşti
14:29 Hakkınız ödenmez! Çanakkale yangınında ekiplerin zorlu mücadelesi kamerada
14:26 Evlatlık başvurusunda sonra hamile olduğunu öğrenen İpek Açar, geri adım attı
14:22 Otel odasında öldürülen doktorun fuhuş pazarlığına kurban gittiği ortaya çıktı
14:22 Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic transferi gecikebilir
14:21 Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde ağladı
13:37 Yolcu seçen taksicileri para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 15:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: El Salvador'un dev hapishanesindeki sıkışık koşullar dünya gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement